Международная команда археологов смогла существенно расширить карту знаменитых линий Наска в Перу. Благодаря использованию искусственного интеллекта исследователи обнаружили 303 новых геоглифа в прибрежной пустыне страны, фактически удвоив известное количество этих древних рисунков. Об этом пишет Futura.

Как искусственный интеллект помог найти новые линии Наска?

Работу проводили специалисты из Института Наска университета Ямагата вместе с исследователями компании IBM. Руководитель проекта, археолог Масато Сакай, подтвердил, что открытие стало одним из самых быстрых прорывов в исследовании этого памятника.

Линии Наска – это огромные рисунки на поверхности пустыни, созданные между примерно 200 годом до н.э. и 650 годом н.э. Они изображают животных, растения и геометрические фигуры, а некоторые из них простираются на сотни метров.

Многие из таких изображений оставались незамеченными из-за огромной площади пустыни. Традиционно археологи исследовали регион с помощью аэрофотосъемки, полевых экспедиций и детальных ручных карт.

Как пишет Sciencefocus, новый подход использовал алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на тысячах аэрофотоснимков. Система анализировала терабайты спутниковых и дроновых изображений высокого разрешения и находила слабые линии и геометрические формы, которые сложно заметить человеческому глазу.

После того как алгоритм определял возможные новые геоглифы, археологи проверяли эти места непосредственно на местности. Такая комбинация автоматического анализа и полевых исследований позволила значительно ускорить работу.

Среди новых изображений исследователи нашли фигуры котов, птиц, рыб и различные абстрактные формы. Многие из них сохраняют почти идеальную симметрию несмотря на свои большие размеры, что свидетельствует о глубоком понимании геометрии у древней культуры Наска.

Ученые также получили новые подсказки относительно назначения этих геоглифов. Исследовательская группа считает, что часть рисунков могла быть частью церемониальных маршрутов – специальных путей, которыми люди проходили во время ритуальных процессий, связанных с религиозными верованиями.

Эта версия перекликается с исследованиями немецкого математика и астронома Марии Райхе, которая много лет изучала линии Наска и подробно документировала их геометрию.

Проект в Перу является лишь одним из примеров того, как искусственный интеллект меняет археологию. Современные алгоритмы уже помогают находить древние курганы в Европе, обнаруживать поселения под густыми лесами и даже искать затонувшие корабли на дне океанов.

Например, на археологическом памятнике Saruq Al Hadid в Объединенных Арабских Эмиратах исследователи использовали анализ спутниковых данных для выявления закономерностей в распределении артефактов. Это позволило точнее определять места для раскопок.

Археологи подчеркивают, что искусственный интеллект не заменяет работу людей. Алгоритмы могут находить потенциальные объекты, но каждую находку нужно подтверждать во время полевых исследований, ведь система иногда ошибается.

Впрочем технологии значительно ускоряют процесс. То, что раньше требовало лет полевых обследований, теперь можно сделать за несколько дней анализа данных. Для линий Наска это означает постепенное раскрытие еще большей картины культуры, которая существовала более полутора тысяч лет назад.