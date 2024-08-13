Автомобіль, на якому Міхаель Шумахер виграв перегони у 2002 році, продають на аукціоні

Автомобіль компанії Ferrari, який став переможцем Формули-1 під керуванням Міхаеля Шумахера, піде з молотка цього тижня на аукціоні Sotheby's. Ця подія збігається з Монтерейським автомобільним тижнем 2024 року, тож, імовірно, продаж відбувається в цей час не випадково.

Що відомо про цю легендарну машину

Ferrari F2001b F1 – лише один із 30 болідів компанії, на яких Шумахер здобував перемоги. Цей екземпляр має шасі 215, але під час сезону 2002 року Ferrari використовувала два різних шасі. Через проблеми з коробкою передач, які затримали підготовку до сезону, автовиробник використовував оновлену версію F2001 з попереднього сезону на перших кількох етапах, а не F2002, як очікувалося. І в одному з випадків машина мала №215.

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Оновлені автомобілі отримали назву F2001b. Шумахер був за кермом на Гран-прі Австралії, відкриваючи сезон, і на наступному Гран-прі Малайзії. Він виграв гонку в Австралії і фінішував третім у Малайзії через аварію на першому колі.



Ferrari F2001b F1 2002 року / Фото Ferrari



Ferrari F2001b F1 2002 року / Фото Ferrari

F2001b зберіг перевірену 7-ступінчасту секвентальну коробку передач від попередньої моделі F2001, але додав аеродинамічні елементи на основі запланованих модернізацій для F2002. Двигун V-10 майже не змінився, але отримав деякі модернізації від двигуна F2002. Згідно з оголошенням, двигун, коробка передач і зчеплення автомобіля повинні бути оновлені технічними фахівцями Ferrari, перш ніж його можна буде знову використовувати.



Ferrari F2001b F1 2002 року / Фото Ferrari



Ferrari F2001b F1 2002 року / Фото Ferrari



Ferrari F2001b F1 2002 року / Фото Ferrari

Після завершення гоночної кар'єри шасі №215 використовувалося для тестування шин, перш ніж Ferrari продала його швейцарському власнику, який регулярно використовував його на треку. Потім він був проданий нинішньому власнику в 2011 році.



Ferrari F2001b F1 2002 року / Фото Ferrari



Ferrari F2001b F1 2002 року / Фото Ferrari

Новий аукціон запланований на 17 серпня, і RM Sotheby's називає ціну продажу між 8 і 10 мільйонами доларів. Варто зазначити, що F2002, за кермом якого Шумахер виступав пізніше у сезоні 2002 року, був проданий за 6,6 мільйона доларів у 2019 році, а F2001, за кермом якого він виступав у сезоні 2001 року, був проданий за 7,5 мільйона доларів на аукціоні у 2017 році.