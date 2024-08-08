Унікальна знахідка

Група дослідників-урбаністів, яка раніше досліджувала міста-примари в пустелі, бункери часів Другої світової війни і навіть покинуті в'язниці, знімає відео для каналу Exploring the Unbeaten Path на YouTube. В одній з останніх пригод автор Боб Тіссен і його друг вирушають у гори Швейцарії, щоб потрапити всередину закинутої шахти. Вони починають з того, що залазять у досить добре доглянуті підземні ходи, якими рухаються під покровом темряви. Але далі стається неймовірне.

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Чим глибше вони просуваються, тим тунель розширюється, і вони натрапляють на різноманітне гірничодобувне обладнання кінця 70-х років. Вони йдуть далі, і в тунелі з'являється все більше відгалужень, показуючи, наскільки широкою має бути мережа проходів і шляхів.

Спробувавши різні маршрути, потрапивши у численні глухі кути й навіть натрапивши на водопровідний кран, дослідники нарешті знаходять свою винагороду – з темряви виринає перший Volkswagen Bug. Потім ще один, і ще, а за ним з'являється старий Golf. У проході повно старовинних Volkswagen, між якими часом навіть важко пройти.

Загалом чоловіки знайшли п'ять різних моделей VW Beetle, а також VW Golf MK1 і MK2, VW Polos і навіть Passat. Але це далеко не всі екземпляри, які там були.

Десятки машин заховані в покинутій шахті у Швейцарії: відео

Машини вкриті слідами використання та зносу, деякі з них мають невелику іржу та плісняву. У кадрі можна побачити й повністю непридатні до використання машини, від яких лишився тільки наскрізь проржавілий кузов.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – Suzuki Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Звідки вони там узялися

Точної відповіді на питання про їхнє походження немає. Але зрозуміло, що машини перебувають в шахті не дуже довго, адже на вікні однієї з них є наклейка, яка свідчить про те, що вона була зареєстрована для використання на дорогах у 2018 році.

Журналісти сайту The Autopian висувають припущення, що всі ці машини є власністю химерного музею "Фольксвагенів" у Швейцарії. Повна його назва звучить як "Musée Volkswrecks", де слово "Volkswrecks" складається з "Volkswagen" та "wreck", що означає "аварія". Тобто фактично це музей аварій.

Цей об'єкт спадщини у Сен-Сюльпісі, Швейцарія, заповнений діорамами, що демонструють автомобілі VW у різних умовах. Можливо, ті, що заховані, були занадто іржавими, щоб потрапити на виставку, або це машини на запчастини, готові до обшуку в пошуках необхідних деталей для завершення нової експозиції.