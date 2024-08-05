Деталі знахідки

Про цей випадок зняли документальний фільм, до якого також увійшли кадри підводних пошуків. Він розповідає про останнього живого члена екіпажу того потяга, 99-річнлшл Білла Чепмена.

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Як зазначають автори, поїзд із бортовим номером 3512 уже 77 років перебуває на глибині тисячі футів (понад 300 метрів) на дні озера. На відео можна розгледіти корпус вугільного локомотива, його масивний снігоочисник і вагони для деревини, хоча самої деревини вже давно немає.

Під час своєї подорожі він мав перетнути озеро Слокан у Британській Колумбії. Але коли опинився майже посеред озера, баржа, на якій він перебував, нахилилась, і тонни металу впали донизу. Ніхто не знав, де опинилися вагони, адже відстежити їх було досить складно. Шанс знайти втрачений локомотив з'явився лише зараз, завдяки сучасним технологіям.



Перші кадри, які побачили шукачі, коли знайшли рештки поїзда / Скриншот 24 Каналу



Перші кадри, які побачили шукачі, коли знайшли рештки поїзда / Скриншот 24 Каналу

Що тепер

Тепер, коли поїзд знайдено, планується підняти його на поверхню, витягнути, відновити й знову запустити. Це здається величезною справою, але автори кажуть, що вона цілком реалістична.

Імовірно, на це піде не один рік роботи, адже фахівцям доведеться виконати чимало складних операцій, щоб підняти багатотонні вагони.

Відео

Якщо у вас є півтори години, щоб подивитися весь фільм англійською мовою, то ось вам чудовий варіант, як провести сьогоднішній вечір, якщо ви не фанат "Дому дракона".

Повний фільм про пошуки зниклого поїзда: відео