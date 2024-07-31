Що це буде

Як повідомляється, Liebherr вже має в своєму асортименті гігантські самоскиди, які працюють виключно на електриці, але тепер вона хоче зробити їх повністю автономними, щоб вони не потребували жодного втручання водія-людини (система AHS). Судячи з усього, це повинно бути схоже на автопілот від Tesla, яким його мріє побачити компанія Ілона Маска, і це перший у світі такий випадок автономності для такого типу транспорту.

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Випробування парку з чотирьох автономних вантажівок Liebherr T 264 з нульовим рівнем викидів, оснащених системою AHS, вже розпочалися на початку цього місяця на спеціально побудованому об'єкті на шахті Fortescue Christmas Creek. На цьому ж майданчику вже випробовується повністю електричний екскаватор Liebherr.

У рамках розробки системи автономності, Liebherr і Fortescue розроблять інтегровану систему управління автопарком і "рішення для машинного наведення" (що б це не означало в розумінні компаній), здатні використовуватися незалежно й поряд з машинами, керованими людиною. Після завершення розробки, рішення для автономних перевезень буде розгорнуто на всіх глобальних гірничодобувних майданчиках Fortescue.

Ця розробка дозволить нам запропонувати світовому ринку повноцінну систему AHS. Ці інноваційні технології є частиною нашого розширюваного асортименту технологічних продуктів і ще одним кроком вперед у нашій стратегії стати постачальником комплексних рішень для гірничодобувної промисловості,

– заявили в Liebherr.

Liebherr також згодом почне пропонувати AHS іншим клієнтам з гірничодобувної галузі.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!