Google обмежує акаунти з найдорожчими ШІ-тарифами за використання OpenClaw

Користувач Google AI Ultra повідомив про раптове обмеження свого акаунта без жодних попереджень. За його словами, це сталося після підключення моделей Gemini через сторонню інтеграцію OpenClaw. Вже три дні він не може отримати пояснення від служби підтримки.

На форумі Google користувач під ніком Aminreza_Khoshbahar заявив, що його акаунт у сервісі Google AI Ultra був обмежений без попередніх повідомлень чи застережень про можливе порушення правил. Про це повідомляє Hacker news.

Дивіться також Google випустила найрозумнішу версію Gemini – що вміє оновлена модель

Чому обмежили акаунт після інтеграції через OpenClaw?

За його словами, обмеження триває вже три дні. Жодних сповіщень про причину блокування він не отримував. Єдина зміна в роботі акаунта перед інцидентом – підключення моделей Gemini через OAuth-інтеграцію сервісу OpenClaw.

Користувач припускає, що саме стороння інтеграція могла стати причиною обмеження. Водночас він наголошує: якщо проблема полягає у взаємодії з третіми сервісами, платформа могла б просто заблокувати саму інтеграцію, а не повністю обмежувати доступ до платного акаунта.

Як пише implicator.ai, підписка на Google AI Ultra коштує 249 доларів на місяць, і автор допису вважає, що за такої вартості клієнти мають отримувати оперативну комунікацію щодо можливих порушень чи технічних проблем. Він уже звернувся до служби підтримки електронною поштою, однак відповіді поки що не отримав.

Окремо він звернув увагу на те, що доступ до підтримки через GCC передбачає додаткову оплату. На його думку, це виглядає несправедливо з огляду на вже сплачену вартість підписки.

Ситуація залишається невирішеною, а користувач очікує пояснення причин обмеження та відновлення повного доступу до сервісу.