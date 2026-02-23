На форуме Google пользователь под ником Aminreza_Khoshbahar заявил, что его аккаунт в сервисе Google AI Ultra был ограничен без предварительных сообщений или оговорок о возможном нарушении правил. Об этом сообщает Hacker news.

Почему ограничили аккаунт после интеграции через OpenClaw?

По его словам, ограничение длится уже три дня. Никаких уведомлений о причине блокировки он не получал. Единственное изменение в работе аккаунта перед инцидентом – подключение моделей Gemini через OAuth-интеграцию сервиса OpenClaw.

Пользователь предполагает, что именно сторонняя интеграция могла стать причиной ограничения. В то же время он отмечает: если проблема заключается во взаимодействии с третьими сервисами, платформа могла бы просто заблокировать саму интеграцию, а не полностью ограничивать доступ к платному аккаунту.

Как пишет implicator.ai, подписка на Google AI Ultra стоит 249 долларов в месяц, и автор сообщения считает, что при такой стоимости клиенты должны получать оперативную коммуникацию относительно возможных нарушений или технических проблем. Он уже обратился в службу поддержки по электронной почте, однако ответа пока не получил.

Отдельно он обратил внимание на то, что доступ к поддержке через GCC предусматривает дополнительную оплату. По его мнению, это выглядит несправедливо учитывая уже оплаченную стоимость подписки.

Ситуация остается нерешенной, а пользователь ожидает объяснения причин ограничения и восстановления полного доступа к сервису.