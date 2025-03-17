Google Assistant остаточно замінять на Gemini

Пізніше цього року Google замінить голосового помічника Assistant на телефонах з Android. Очікується, що протягом найближчих місяців усі пристрої перейдуть на Gemini. Це стосується не лише смартфонів, а й планшетів, навушників, "Асистента" у вашому автомобілі та всіх пристроїв, які підключаються до телефона й можуть взаємодіяти з голосовим помічником.

Чого чекати

Зазначимо, що Gemini в ролі голосового помічника вже деякий час присутній і тестується на смартфонах. Ви могли його встановити самостійно, але при цьому Assistant лишався на пристрої та міг бути увімкнений у будь-який момент. Тепер нас очікує повна заміна, оскільки "Асистент" остаточно помирає як застаріла й відстала технологія, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Google.

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Як зазначила компанія, Google Assistant більше не буде доступний на більшості мобільних пристроїв і не буде доступний в магазинах додатків.

Крім того, ми будемо оновлювати планшети, автомобілі та пристрої, які підключаються до вашого телефону, такі як навушники та годинники, до Gemini. Ми також пропонуємо новий досвід, заснований на Gemini, для домашніх пристроїв, таких як колонки, дисплеї та телевізори,

– пишуть розробники.

Google повідомляє, що поділиться з користувачами більш детальною інформацією протягом наступних кількох місяців, а до того часу "Асистент" усе ще продовжуватиме працювати на вищезгаданих пристроях.

Раніше Gemini не вистачало деяких функцій, які є популярними серед користувачів Assistant. Але тепер компанія їх додала. Наприклад, з'явилася можливість відтворення музики, підтримка таймерів і можливість виконувати дії безпосередньо з екрана блокування користувача. Очікується, що функції управління розумним домом "прикрутять" пізніше.

В цілому функція голосового помічника в складі Gemini буде мати всі ті ж можливості, що й "Асистент", але при цьому володітиме широкими можливостями чат-бота на основі штучного інтелекту, який зможе давати відповіді на будь-які ваші питання, взаємодіяти з вашими Google-сервісами, виконувати роботу з пошуку, генерування, голосових розмов, досліджень та іншого.