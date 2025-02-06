Оновлення стало частиною великого релізу Gemini 2.0, до якого також увійшла флагманська модель Gemini 2.0 Pro, повідомляє 24 Канал.

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На що здатна Gemini 2.0 Flash Thinking

Модель була вперше анонсована в грудні 2024 року і покликана конкурувати з подібними AI-моделями OpenAI o1 та DeepSeek R1. Особливість нової системи полягає в тому, що вона розбиває завдання на менші кроки перед тим, як запропонувати рішення.

Такий підхід, за словами розробників, допомагає досягати точніших результатів, хоча отримання остаточної відповіді може займати більше часу.

Важливо! Нова функція вже доступна для користувачів на настільних і мобільних пристроях. Вибрати Gemini 2.0 Flash Thinking можна у випадаючому списку моделей у вікні застосунку.

Оновлення також додає можливість використовувати функції штучного інтелекту в інших сервісах Google, зокрема YouTube, Пошуку та Google Maps.

Gemini 2.0 Pro

Крім Flash Thinking, компанія також випустила експериментальну версію Gemini 2.0 Pro, яка, за чутками, має вищу точність і покращену продуктивність у завданнях, пов’язаних із програмуванням і математикою. За словами Google, це найпотужніша модель у лінійці Gemini.

Доступ до Gemini 2.0 Pro отримають передплатники плану Advanced Gemini, а також користувачі Vertex AI та AI Studio.

Крім того, Google представила бюджетну версію Gemini 2.0 Flash-Lite, яка зберегла швидкість і низьку вартість попередника (версія 1.5 Flash), але демонструє кращі результати в тестах. Flash-Lite доступна у відкритому тестуванні через AI Studio та Vertex AI.

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На тлі жорсткої конкуренції з OpenAI, Microsoft, Meta та Anthropic Google активно збільшує інвестиції в розвиток штучного інтелекту. У 2025 році компанія планує витратити 75 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує її витрати на AI у 2023 році (32,3 мільярда доларів).