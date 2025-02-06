Обновление стало частью большого релиза Gemini 2.0, в который также вошла флагманская модель Gemini 2.0 Pro, сообщает 24 Канал.

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На что способна Gemini 2.0 Flash Thinking

Модель была впервые анонсирована в декабре 2024 года и призвана конкурировать с подобными AI-моделями OpenAI o1 и DeepSeek R1. Особенность новой системы заключается в том, что она разбивает задачи на меньшие шаги перед тем, как предложить решение.

Такой подход, по словам разработчиков, помогает достигать более точных результатов, хотя получение окончательного ответа может занимать больше времени.

Важно! Новая функция уже доступна для пользователей на настольных и мобильных устройствах. Выбрать Gemini 2.0 Flash Thinking можно в выпадающем списке моделей в окне приложения.

Обновление также добавляет возможность использовать функции искусственного интеллекта в других сервисах Google, в частности YouTube, Поиска и Google Maps.

Gemini 2.0 Pro

Кроме Flash Thinking, компания также выпустила экспериментальную версию Gemini 2.0 Pro, которая, по слухам, имеет более высокую точность и улучшенную производительность в задачах, связанных с программированием и математикой. По словам Google, это самая мощная модель в линейке Gemini.

Доступ к Gemini 2.0 Pro получат подписчики плана Advanced Gemini, а также пользователи Vertex AI и AI Studio.

Кроме того, Google представила бюджетную версию Gemini 2.0 Flash-Lite, которая сохранила скорость и низкую стоимость предшественника (версия 1.5 Flash), но демонстрирует лучшие результаты в тестах. Flash-Lite доступна в открытом тестировании через AI Studio и Vertex AI.

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На фоне жесткой конкуренции с OpenAI, Microsoft, Meta и Anthropic Google активно увеличивает инвестиции в развитие искусственного интеллекта. В 2025 году компания планирует потратить 75 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает ее расходы на AI в 2023 году (32,3 миллиарда долларов).