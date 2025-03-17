Чего ждать

Отметим, что Gemini в роли голосового помощника уже некоторое время присутствует и тестируется на смартфонах. Вы могли его установить самостоятельно, но при этом Assistant оставался на устройстве и мог быть включен в любой момент. Теперь нас ожидает полная замена, поскольку "Ассистент" окончательно умирает как устаревшая и отсталая технология, сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

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Как отметила компания, Google Assistant больше не будет доступен на большинстве мобильных устройств и не будет доступен в магазинах приложений.

Кроме того, мы будем обновлять планшеты, автомобили и устройства, которые подключаются к вашему телефону, такие как наушники и часы, до Gemini. Мы также предлагаем новый опыт, основанный на Gemini, для домашних устройств, таких как колонки, дисплеи и телевизоры,

– пишут разработчики.

Google сообщает, что поделится с пользователями более подробной информацией в течение следующих нескольких месяцев, а к тому времени "Ассистент" все еще будет продолжать работать на вышеупомянутых устройствах.

Ранее Gemini не хватало некоторых функций, которые являются популярными среди пользователей Assistant. Но теперь компания их добавила. Например, появилась возможность воспроизведения музыки, поддержка таймеров и возможность выполнять действия непосредственно с экрана блокировки пользователя. Ожидается, что функции управления умным домом "прикрутят" позже.

В целом функция голосового помощника в составе Gemini будет иметь все те же возможности, что и "Ассистент", но при этом будет обладать широкими возможностями чат-бота на основе искусственного интеллекта, который сможет давать ответы на любые ваши вопросы, взаимодействовать с вашими Google-сервисами, выполнять работу по поиску, генерированию, голосовых разговоров, исследований и прочего.