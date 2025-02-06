Google тихо видалив зі свого сайту обіцянку не використовував ШІ для розробки зброї

Коли Google запускав свої системи штучного інтелекту, він пообіцяв не використовувати їх задля зброї, ймовірно, розуміючи занепокоєння громадськості щодо можливого виходу ШІ з-під контролю. Однак на початку цього тижня журналісти помітили, що відповідний пункт зник із сайту компанії.

Що відомо

Першим цю зміну помітило видання Bloomberg. Його журналісти кажуть, що корпорація оновила свою публічну сторінку з принципами ШІ, видаливши розділ, у якому йшлося про конкретні способи використання штучного інтелекту, до яких Google обіцяє не вдаватися, повідомляє 24 Канал. Це може означати, що компанія готується до співпраці з американськими виробниками зброї.

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Як зазначає Bloomberg, ще минулого тижня відповідний розділ був на місці, але зараз його вже немає. На прохання прокоментувати ситуацію компанія вказує на нову публікацію в блозі, присвячену "відповідальному ШІ". У ньому, зокрема, зазначається: "Ми вважаємо, що компанії, уряди та організації, які поділяють ці цінності, повинні працювати разом над створенням ШІ, який захищає людей, сприяє глобальному зростанню і підтримує національну безпеку".

Це вельми розмите формулювання, яке не торкається питання зброї прямо. Поняття "національна безпека" може включати цілу низку пунктів, у тому числі й розробку зброї. Однак, що саме це означає, ми, ймовірно, дізнаємося пізніше, якщо компанія оголосить про перші контракти з виробниками зброї.

В оновлених принципах Google щодо ШІ зазначається, що компанія працюватиме над тим, щоб "пом'якшити ненавмисні або шкідливі наслідки й уникнути несправедливої упередженості", а також привести свою діяльність у відповідність до "загальноприйнятих принципів міжнародного права і прав людини".

В останні роки контракти Google на надання хмарних сервісів американським та ізраїльським військовим викликали внутрішні протести з боку співробітників компанії та навіть звільнення. Компанія стверджує, що її ШІ не використовується для завдання шкоди людям, однак керівник відділу ШІ Пентагону нещодавно заявив, що деякі моделі ШІ компанії прискорюють "ланцюжок убивств", маючи на увазі, що штучний інтелект допомагає краще й швидше виявляти небезпеку, визначати цілі та аналізувати потребу в застосуванні сили.

OpenAI також уже відмовилася від своїх аналогічних обіцянок. Вона, наприклад, не лише уклала угоду з виробником зброї Anduril, а й постачатиме свій ШІ вченим, що працюють над ядерними дослідженнями.

Такі кардинальні зміни відбуваються саме зараз невипадково. Ймовірно, головною їх причиною є прихід Дональда Трампа та Ілона Маска до влади у США. Новий президент більш поблажливо ставиться до ШІ й планує зменшити тиск на розробників, щоб зберегти лідерство США у цій сфері, тоді як демократи впроваджували численні обмеження й заборони, щоб не допустити неконтрольованого й небезпечного розвитку технології.