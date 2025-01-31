Як це буде

У четвер компанія оголосила, що приблизно 15 000 учених, пов'язаних з Національними лабораторіями США, отримають доступ до передових моделей штучного інтелекту останніх версій. Зокрема, модель o1 та її наступні версії будуть інтегровані в нещодавно представлений суперкомп'ютер Venado, збудований на базі NVIDIA Grace Hopper у лабораторії в Лос-Анджелесі, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення OpenAI.

Дивіться також Що таке проєкт Stargate, про який говорить уся сфера штучного інтелекту

Варто зазначити, що не всі ці вчені працюють над ядерними дослідженнями. Наприклад, дослідники з Лос-Аламоської, Ліверморської та Сандійської національних лабораторій будуть використовувати технології компанії для захисту національної електромережі від кібератак, пошуку нових способів лікування та профілактики захворювань, вивчення фундаментальних законів фізики та Всесвіту, передбачення природних і техногенних загроз та інших ініціатив.

Лише деякі з цих лабораторій "очолюють комплексну програму з ядерної безпеки, спрямовану на зменшення ризику ядерної війни та захист ядерних матеріалів і зброї в усьому світі".

Цей варіант використання має дуже важливі наслідки, і ми вважаємо, що для OpenAI дуже важливо підтримати його в рамках нашої прихильності до національної безпеки. Наше партнерство підтримає цю роботу, ретельно та вибірково розглядаючи варіанти використання та надаючи консультації з безпеки ШІ від дослідників OpenAI, які мають допуск до секретної інформації,

– заявили в OpenAI.

ЗМІ зазначають, що Національна лабораторія Лос-Аламоса вже використовувала ChatGPT. Наприклад, один із підрозділів лабораторії вивчає, як моделі штучного інтелекту, такі як GPT-4o, можна безпечно використовувати для просування біологічних досліджень. Загалом з 2024 року працівники федеральних, регіональних та місцевих органів влади у 3 500 установах по всій країні надіслали чат-боту понад 18 мільйонів повідомлень.