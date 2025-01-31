Как это будет

В четверг компания объявила, что примерно 15 000 ученых, связанных с Национальными лабораториями США, получат доступ к передовым моделям искусственного интеллекта последних версий. В частности, модель o1 и ее последующие версии будут интегрированы в недавно представленный суперкомпьютер Venado, построенный на базе NVIDIA Grace Hopper в лаборатории в Лос-Анджелесе, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление OpenAI.

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Стоит отметить, что не все эти ученые работают над ядерными исследованиями. Например, исследователи из Лос-Аламосской, Ливерморской и Сандийской национальных лабораторий будут использовать технологии компании для защиты национальной электросети от кибератак, поиска новых способов лечения и профилактики заболеваний, изучения фундаментальных законов физики и Вселенной, предсказания природных и техногенных угроз и других инициатив.

Лишь некоторые из этих лабораторий "возглавляют комплексную программу по ядерной безопасности, направленную на уменьшение риска ядерной войны и защиту ядерных материалов и оружия во всем мире".

Этот вариант использования имеет очень важные последствия, и мы считаем, что для OpenAI очень важно поддержать его в рамках нашей приверженности национальной безопасности. Наше партнерство поддержит эту работу, тщательно и выборочно рассматривая варианты использования и предоставляя консультации по безопасности ИИ от исследователей OpenAI, которые имеют допуск к секретной информации,

– заявили в OpenAI.

СМИ отмечают, что Национальная лаборатория Лос-Аламоса уже использовала ChatGPT. Например, одно из подразделений лаборатории изучает, как модели искусственного интеллекта, такие как GPT-4o, можно безопасно использовать для продвижения биологических исследований. Всего с 2024 года работники федеральных, региональных и местных органов власти в 3 500 учреждениях по всей стране прислали чат-боту более 18 миллионов сообщений.