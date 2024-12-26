Google готова на все, щоб залишити Chrome: компанія хоче піти на угоду з Apple та Мін'юстом США

Після гучного антимонопольного рішення, Google запропонував обмежений набір змін у своєму пошуковому бізнесі, щоб уникнути більш суворих покарань, таких як втрата контролю над браузером Chrome або платформою Android.

Google намагається протистояти радикальним заходам Мін'юсту США після того, як компанію визнали винною у незаконній монополізації ринку пошуку в Інтернеті, повідомляє 24 Канал.

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Як планують обмежити Google

Пропозиції Мін'юсту включають продаж браузера Chrome, синдикування результатів пошуку та розірвання ексклюзивних угод з такими компаніями, як Apple. Крім того, Мін'юст залишив відкритою можливість вимагати від Google продати свою операційну систему Android.

Крім того, Мін'юст закликав до десятирічного обмеження для Google, яке, на думку відомства, допоможе перезавантажити конкурентне середовище. Мін'юст наголошує, що такий термін необхідний для обмеження укоріненої ринкової влади Google і сприяння чесній конкуренції.

Реакція пошуковика

У відповідь Google запропонував більш стриманий план, який зосереджується на угодах з Apple та виробниками Android. Ключова пропозиція технологічного гіганта передбачає заборону ексклюзивних угод на розміщення в пошуку за замовчуванням – але лише на три роки, а не на десять, як пропонував Мін'юст.

Google намагається запевнити, що більш тривалий термін придушить інновації в пошуковій індустрії, яка швидко розвивається, вказуючи на нещодавні темпи прогресу як доказ.

Згідно з пропозицією компанії:

Google розірве багатомільярдну угоду з Apple про пошук, заборонивши угоди, які роблять Google пошуковою системою за замовчуванням для фірмових функцій Apple, таких як Siri і Spotlight, якщо тільки Apple не буде дозволено щорічно вибирати іншу пошукову систему.

Виробникам телефонів, що використовують Android, більше не потрібно буде включати Google Search або виключати конкуруючі пошукові системи, щоб отримати доступ до інших додатків Google.

Розробники браузерів, такі як Mozilla, отримають більше свободи у встановленні конкуруючих пошукових систем за замовчуванням.

Google також намагається усунути занепокоєння щодо нових інструментів і чат-ботів на основі штучного інтелекту, погодившись не вимагати від виробників телефонів попередньо встановлювати мобільного застосунку Gemini Assistant в обмін на доступ до інших своїх продуктів.

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Якщо запропоновані Google заходи будуть прийняті, компанія зможе уникнути значних структурних змін, які намагається проштовхнути Мін'юст, зберігши контроль над своїм браузером Chrome і уникнувши загрози продажу платформи Android. Однак доля цих пропозицій зараз знаходиться в руках суду, оскільки антимонопольна боротьба триває.