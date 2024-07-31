Найкраща функція штучного інтелекту Google, яка досі була лише для смартфонів, прийде у Chrome

У погоні за штучним інтелектом компанія Google не забула про свій фірмовий браузер Chrome. Як стало відомо лише кілька годин тому, вона планує перенести одну чудову функцію на основі штучного інтелекту просто зі смартфонів, де та отримала дуже схвальні відгуки. Розповідаємо, що це буде, і як працюватиме.

Circle to Search надійде у Google Chrome

Функція Circle to Search була представлена на самому початку 2024 року. Її суть полягає в тому, що ви можете обвести будь-який елемент на екрані смартфона, а потім здійснити пошук на основі цього елемента. Це може бути якийсь товар, який ви хочете знайти в інтернеті, чи рецепт страви, фото якої ви зустріли в мережі, або ж текст, інтегрований у картинку чи відео. При цьому вам не потрібно робити жодних скриншотів, вирізати з них потрібний елемент, а потім іти в Google Lens чи Google Pictures і здійснювати пошук по картинці. Все працює поверх будь-яких додатків і дозволяє захоплювати лише потрібну вам частину екрана.

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Circle to Search спочатку була доступна лише на смартфонах Pixel, але згодом перекочувала й до Samsung. Тепер стало відомо, що вона запуститься для десктопної версії Chrome, тобто ви зможете користуватися нею прямо на комп'ютері через спеціальну нову іконку біля рядка пошуку.

Щоб активувати Circle to Search, потрібно буде торкнутися значка Google Lens поруч із піктограмою вашого акаунта.

Після цього Google запропонує вам "Виберіть будь-що для пошуку за допомогою Google Lens" з тим самим чудовим мерехтінням від Android.

Ваш курсор перетвориться на перехрестя з лінзою "Перетягніть для пошуку", яка також містить піктограму об'єктива.

Ви зможете виділити потрібну зону для аналізу, а потім відредагувати її, перетягуючи межі за потреби.

Результати з'являються на бічній панелі Google Lens.



Circle to Search у браузері Chrome / Фото Google

Що цікаво, такий спосіб наразі актуальний лише для браузера на операційній системі Chromebook. У Windows/Mac в адресному рядку немає піктограми. Натомість функція захована у меню браузера, яке викликається натисканням на три вертикальні крапки поряд з іконкою вашого акаунта. Опція називається "Шукати за допомогою Google Lens". Імовірно, згодом розробники приведуть усе в єдиний уніфікований вигляд.

Функція вже доступна в бета-версіях ChromeOS 127 і Chrome 128, тож зовсім скоро її слід очікувати в стабільних версіях, але точну дату Google не називає.