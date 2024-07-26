GPT-4o mini

GPT-4o наробив багато шуму в травні, показавши свої неабиякі здібності як найкращого цифрового асистента з можливістю обробки аудіо та візуальної інформації в режимі реального часу, та пропонуючи безплатний доступ для всіх. Версія mini – менша, швидша й дешевша для підключення бізнесу. Вона вже доступна для користування, замінюючи стару модель GPT-3.5 Turbo в ChatGPT.

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Під час травневої презентації компанія заявила, що випуск деяких обіцяних функцій буде відкладено на певний час, оскільки OpenAI працює над вирішенням потенційних проблем безпеки. GPT-4o mini вже включає більшість із цих можливостей, але згодом буде додано ще більше.

Спочатку GPT-4o mini зможе приймати і генерувати текст і зображення. Згодом, за словами представників OpenAI, він зможе обробляти й інші типи контенту.

OpenAI також заявила, що GPT-4o mini – це перша модель ШІ компанії, яка використовує нову тактику безпеки, розроблену нею, під назвою "ієрархія інструкцій". Мета цього підходу полягає в тому, щоб змусити ШІ-систему надавати пріоритет деяким інструкціям — наприклад, від компанії — над іншими, щоб ускладнити людям можливість змусити інструмент робити те, чого він не повинен робити.

SearchGPT

У четвер компанія OpenAI оголосила про створення прототипу пошукової системи на основі штучного інтелекту під назвою SearchGPT. Цей крок знаменує вихід компанії на конкурентний ринок пошукових систем, де десятиліттями домінував Google.

На своєму сайті OpenAI описала SearchGPT як "тимчасовий прототип нових пошукових функцій зі штучним інтелектом, які дають швидкі та своєчасні відповіді з чіткими й релевантними джерелами". Компанія планує протестувати продукт на 10 000 перших користувачів, а потім перенести його в ChatGPT після збору відгуків.

Запуск SearchGPT відбувається на тлі зростаючої конкуренції у сфері пошуку на основі штучного інтелекту. Google нещодавно почав інтегрувати можливості штучного інтелекту у свою платформу. Інші стартапи, такі як Perplexity, заснований Джеффом Безосом, також прагнуть потіснити Google і позиціонують себе як "машини відповідей", що використовують ШІ для узагальнення інформації в інтернеті.

Тепер вам не потрібно відкривати кожне знайдете посилання й читати інформацію самому, адже ШІ прочитає все за вас, резюмує, витягне найкорисніше і видасть вам результат.

У блозі компанії підкреслюється, що прототип був розроблений у партнерстві з різними новинними організаціями, і наводяться цитати генеральних директорів The Atlantic і News Corp, лише двох із багатьох видавництв, з якими OpenAI уклала ліцензійні угоди. Річ у тім, що багато ресурсів та новинних агентств не бажають, щоб ШІ сканував їхні сайти. Це урізає перегляди, які потрібні задля заробітку на рекламі, адже тепер користувач не переходить на сайт, а читає все на головній сторінці в пошуковій системі. Як саме вирішили цю проблему, невідомо, але явні посилання на джерела повинні цьому допомогти:

SearchGPT покликаний допомогти користувачам зв'язатися з видавцями, помітно цитуючи їх і посилаючись на них у пошуковій видачі. Відповіді мають чіткі, вбудовані, іменовані атрибуції та посилання, щоб користувачі знали, звідки надходить інформація, і могли швидко переглядати ще більше результатів на бічній панелі з посиланнями на джерела,

– кажуть в OpenAI.

OpenAI також зазначає, що видавці матимуть контроль над тим, як їхній контент буде представлений в SearchGPT, і можуть відмовитися від використання їхнього контенту для навчання моделей OpenAI, але при цьому він все одно буде відображатися в результатах пошуку.

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Інтерфейс SearchGPT має помітне текстове вікно, яке запитує користувачів: "Що ви шукаєте?". На відміну від традиційних пошукових систем, таких як Google, які надають список посилань, SearchGPT класифікує результати за допомогою коротких описів та візуальних зображень. Наприклад, при пошуку інформації про музичні фестивалі система надає короткі описи подій разом із посиланнями на більш детальну інформацію:



Інтерфейс SearchGPT від OpenAI / Фото OpenAI

Однак деякі користувачі зазначають, що пошукова система вже надає неточну інформацію у своїх результатах: