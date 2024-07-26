GPT-4o mini

GPT-4o наделал много шума в мае, показав свои незаурядные способности как лучшего цифрового ассистента с возможностью обработки аудио и визуальной информации в режиме реального времени, и предлагая бесплатный доступ для всех. Версия mini – меньше, быстрее и дешевле для подключения бизнеса. Она уже доступна для пользования, заменяя старую модель GPT-3.5 Turbo в ChatGPT.

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Во время майской презентации компания заявила, что выпуск некоторых обещанных функций будет отложен на некоторое время, поскольку OpenAI работает над решением потенциальных проблем безопасности. GPT-4o mini уже включает большинство из этих возможностей, но впоследствии будет добавлено еще больше.

Сначала GPT-4o mini сможет принимать и генерировать текст и изображения. Со временем, по словам представителей OpenAI, он сможет обрабатывать и другие типы контента.

OpenAI также заявила, что GPT-4o mini – это первая модель ИИ компании, которая использует новую тактику безопасности, разработанную ею, под названием "иерархия инструкций". Цель этого подхода заключается в том, чтобы заставить ИИ-систему предоставлять приоритет некоторым инструкциям — например, от компании — над другими, чтобы усложнить людям возможность заставить инструмент делать то, чего он не должен делать.

SearchGPT

В четверг компания OpenAI объявила о создании прототипа поисковой системы на основе искусственного интеллекта под названием SearchGPT. Этот шаг знаменует выход компании на конкурентный рынок поисковых систем, где десятилетиями доминировал Google.

На своем сайте OpenAI описала SearchGPT как "временный прототип новых поисковых функций с искусственным интеллектом, которые дают быстрые и своевременные ответы с четкими и релевантными источниками". Компания планирует протестировать продукт на 10 000 первых пользователей, а затем перенести его в ChatGPT после сбора отзывов.

Запуск SearchGPT происходит на фоне растущей конкуренции в сфере поиска на основе искусственного интеллекта. Google недавно начал интегрировать возможности искусственного интеллекта в свою платформу. Другие стартапы, такие как Perplexity, основанный Джеффом Безосом, также стремятся потеснить Google и позиционируют себя как "машины ответов", использующие ИИ для обобщения информации в интернете.

Теперь вам не нужно открывать каждую найденную ссылку и читать информацию самому, ведь ИИ прочитает все за вас, резюмирует, извлечет самое полезное и выдаст вам результат.

В блоге компании подчеркивается, что прототип был разработан в партнерстве с различными новостными организациями, и приводятся цитаты генеральных директоров The Atlantic и News Corp, лишь двух из многих издательств, с которыми OpenAI заключила лицензионные соглашения. Дело в том, что многие ресурсы и новостные агентства не желают, чтобы ИИ сканировал их сайты. Это урезает просмотры, которые нужны для заработка на рекламе, ведь теперь пользователь не переходит на сайт, а читает все на главной странице в поисковой системе. Как именно решили эту проблему, неизвестно, но явные ссылки на источники должны этому помочь:

SearchGPT призван помочь пользователям связаться с издателями, заметно цитируя их и ссылаясь на них в поисковой выдаче. Ответы имеют четкие, встроенные, именованные атрибуции и ссылки, чтобы пользователи знали, откуда поступает информация, и могли быстро просматривать еще больше результатов на боковой панели со ссылками на источники,

– говорят в OpenAI.

OpenAI также отмечает, что издатели будут иметь контроль над тем, как их контент будет представлен в SearchGPT, и могут отказаться от использования их контента для обучения моделей OpenAI, но при этом он все равно будет отображаться в результатах поиска.

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Интерфейс SearchGPT имеет заметное текстовое окно, которое спрашивает пользователей: "Что вы ищете?". В отличие от традиционных поисковых систем, таких как Google, которые предоставляют список ссылок, SearchGPT классифицирует результаты с помощью коротких описаний и визуальных изображений. Например, при поиске информации о музыкальных фестивалях система предоставляет короткие описания событий вместе со ссылками на более подробную информацию:



Интерфейс SearchGPT от OpenAI / Фото OpenAI

Однако некоторые пользователи отмечают, что поисковая система уже предоставляет неточную информацию в своих результатах: