Кто окажется за бортом

Речь идет о Китае, где пользователи и разработчики имеют доступ к искусственному интеллекту через API. Китайская государственная газета Securities Times сообщила во вторник, что американский разработчик начал рассылать электронные письма пользователям в Китае с сообщением о своих планах заблокировать доступ, начиная с 9 июля.

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Мы принимаем дополнительные меры, чтобы заблокировать трафик API из регионов, где мы не поддерживаем доступ к услугам OpenAI,

– заявил изданию представитель OpenAI.

Этот шаг может повлиять на несколько китайских стартапов, которые создали приложения с использованием обширных языковых моделей OpenAI. Но, вероятно, они смогут перейти на другие сервисы, поскольку в самом Китае уже запущено несколько моделей ИИ, призванных конкурировать с ChatGPT, Copilot и Gemini. Однако неясно, насколько мощными и конкурентоспособными они являются.

Хотя услуги OpenAI доступны в более чем 160 странах, Китай никогда не входил в их число. Согласно правилам компании, пользователи, которые пытаются получить доступ к продуктам компании в неподдерживаемых странах, могут быть заблокированы или приостановлены — хотя до этого времени компания не делала этого открыто.

Китай, как известно, поддерживает очень жесткую цензуру и заставляет разработчиков программного обеспечения настраивать свои сервисы соответствующим образом. Если речь идет об ИИ, то в этом случае алгоритмы не должны выдавать пользователям информацию о тех или иных темах, которые запрещает коммунистическая партия. Например, о том, что произошло на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, нельзя прочитать ни в китайских соцсетях, ни услышать на видеоресурсах, ни спросить у искусственного интеллекта. Это означает много трудностей для создателей, поэтому, вероятно, именно по этой причине OpenAI в свое время решила не запускать сервис в стране.

Непонятно, что побудило OpenAI к такому шагу именно сейчас, хотя в прошлом месяце компания сообщила, что прекратила операции скрытого влияния, в том числе из Китая, которые использовали ее модели искусственного интеллекта для распространения дезинформации в интернете. Bloomberg в свою очередь отмечает, что такой шаг OpenAI совпадает с давлением Вашингтона на американские технологические компании с целью ограничить доступ Китая к передовым технологиям, разработанных в США.