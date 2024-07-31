Circle to Search поступит в Google Chrome
Функция Circle to Search была представлена в самом начале 2024 года. Ее суть заключается в том, что вы можете обвести любой элемент на экране смартфона, а затем осуществить поиск на основе этого элемента. Это может быть какой-то товар, который вы хотите найти в интернете, или рецепт блюда, фото которого вы встретили в сети, или же текст, интегрированный в картинку или видео. При этом вам не нужно делать никаких скриншотов, вырезать из них нужный элемент, а потом идти в Google Lens или Google Pictures и осуществлять поиск по картинке. Все работает поверх любых приложений и позволяет захватывать только нужную вам часть экрана.
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Circle to Search сначала была доступна только на смартфонах Pixel, но впоследствии перекочевала и к Samsung. Теперь стало известно, что она запустится для десктопной версии Chrome, то есть вы сможете пользоваться ею прямо на компьютере через специальную новую иконку возле строки поиска.
- Чтобы активировать Circle to Search, нужно будет коснуться значка Google Lens рядом с пиктограммой вашего аккаунта.
- После этого Google предложит вам "Выберите что-нибудь для поиска с помощью Google Lens" с тем же замечательным мерцанием от Android.
- Ваш курсор превратится в перекрестие с линзой "Перетащите для поиска", которая также содержит пиктограмму объектива.
- Вы сможете выделить нужную зону для анализа, а затем отредактировать ее, перетаскивая границы при необходимости.
- Результаты появляются на боковой панели Google Lens.
Circle to Search в браузере Chrome / Фото Google
Что интересно, такой способ пока актуален только для браузера на операционной системе Chromebook. В Windows/Mac в адресной строке нет пиктограммы. Зато функция спрятана в меню браузера, которое вызывается нажатием на три вертикальные точки рядом с иконкой вашего аккаунта. Опция называется "Искать с помощью Google Lens". Предположительно, впоследствии разработчики приведут все в единый унифицированный вид.
Функция уже доступна в бета-версиях ChromeOS 127 и Chrome 128, поэтому совсем скоро ее следует ожидать в стабильных версиях, но точную дату Google не называет.