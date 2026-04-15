Google починає запуск свого додатка для комп'ютерів, і ви точно захочете його встановити

У вересні 2025 року ми вперше почули про те, що Google розробляє окрему програму для Windows, яка поєднає в собі цілих 5 різних сервісів і функцій, включаючи пошук, ШІ та Google Lens. Програма обіцяє змінити звичний підхід до взаємодії з інформацією, паралельно даючи нові можливості для локального керування файлами на комп'ютері.

Що може новий додаток від Google?

Цей крок є частиною стратегії компанії щодо перенесення найкращих можливостей її пошукового сервісу безпосередньо в середовище робочого столу користувача. Програма розроблена для того, щоб надати швидкий доступ до екосистеми, не змушуючи людину щоразу відкривати веб-браузер. Про це йдеться на окремому сайті Google, присвяченому новій програмі.

Однією з ключових особливостей новинки є інтеграція з гарячими клавішами: викликати пошуковий рядок можна миттєво за допомогою комбінації Alt + Space. Така реалізація робить додаток дуже схожим на функцію Spotlight у комп'ютерах від Apple, пропонуючи користувачам Windows аналогічний рівень зручності та швидкості.

Через єдине вікно пошуку можна шукати не лише інформацію в інтернеті, а й документи на Google Drive, локальні файли на жорсткому диску комп'ютера або встановлені програми.



Програма Google для Windows / Зображення Google

Особливий акцент у новій розробці зроблено на штучний інтелект. Користувачі отримують доступ до так званого AI Mode, який базується на технологіях Gemini та вміє шукати в інтернеті. Це дозволяє отримувати розширені відповіді на складні запити, ставити уточнювальні запитання та глибше занурюватися в теми, що цікавлять.

Інтерфейс програми побудований у вигляді плаваючого вікна, що нагадує мобільний пошук, де результати відображаються компактно та зрозуміло.



Крім того, додаток має вбудовану підтримку Google Lens та функцію спільного використання екрана, пише Engadget. Це дає можливість аналізувати будь-яку частину зображення на моніторі – будь то конкретне активне вікно чи весь робочий стіл повністю. За допомогою цих інструментів можна швидко перекладати тексти з картинок, отримувати допомогу з навчальними завданнями або шукати візуально подібні об'єкти, що знаходяться перед очима користувача.



Щодо технічних вимог та доступності, програма працює на пристроях з операційною системою Windows 10 та новіших версіях. На цей час офіційна підтримка реалізована лише для англійської мови, хоча запуск є глобальним.

Програму вже можна завантажити в Україні. Інтерфейс не перекладений українською, але ви можете вводити запити будь-якою мовою, яку підтримує Gemini.

Також існують певні вікові обмеження: користувачеві повинно бути не менше 13 років. Слід зауважити, що режим штучного інтелекту поки що доступний не для всіх типів облікових записів або країн, але в Україні працює, дізнався 24 Канал.

Як працює додаток Google для Windows: дивіться відео

Чи буде для macOS

Компанія Google зазвичай віддає перевагу розвитку веб-браузера Chrome та прогресивних веб-додатків, тому випуск повноцінного десктопного клієнта є помітною подією. Новий продукт доповнює лінійку вже існуючих програм Google для Windows, таких як Google Drive, Quick Share та сервіс Google Play Games.

Хоча зараз акцент зроблено на платформі від Microsoft, команда розробників Gemini вже працює над створенням подібного рішення і для macOS.