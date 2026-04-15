Что может новое приложение от Google?

Этот шаг является частью стратегии компании по переносу лучших возможностей ее поискового сервиса непосредственно в среду рабочего стола пользователя. Программа разработана для того, чтобы предоставить быстрый доступ к экосистеме, не заставляя человека каждый раз открывать веб-браузер. Об этом говорится на отдельном сайте Google, посвященном новой программе.

Одной из ключевых особенностей новинки является интеграция с горячими клавишами: вызвать поисковую строку можно мгновенно с помощью комбинации Alt + Space. Такая реализация делает приложение очень похожим на функцию Spotlight в компьютерах от Apple, предлагая пользователям Windows аналогичный уровень удобства и скорости.

Через единое окно поиска можно искать не только информацию в интернете, но и документы на Google Drive, локальные файлы на жестком диске компьютера или установленные программы.



Особый акцент в новой разработке сделан на искусственный интеллект. Пользователи получают доступ к так называемому AI Mode, который базируется на технологиях Gemini и умеет искать в интернете. Это позволяет получать расширенные ответы на сложные запросы, задавать уточняющие вопросы и глубже погружаться в темы, интересующие.

Интерфейс программы построен в виде плавающего окна, что напоминает мобильный поиск, где результаты отображаются компактно и понятно.



Кроме того, приложение имеет встроенную поддержку Google Lens и функцию совместного использования экрана, пишет Engadget. Это дает возможность анализировать любую часть изображения на мониторе – будь то конкретное активное окно или весь рабочий стол полностью. С помощью этих инструментов можно быстро переводить тексты с картинок, получать помощь с учебными задачами или искать визуально подобные объекты, находящиеся перед глазами пользователя.



По техническим требованиям и доступности, программа работает на устройствах с операционной системой Windows 10 и более новых версиях. В настоящее время официальная поддержка реализована только для английского языка, хотя запуск является глобальным.

Программу уже можно скачать в Украине. Интерфейс не переведен на украинский, но вы можете вводить запросы на любом языке, который поддерживает Gemini.

Также существуют определенные возрастные ограничения: пользователю должно быть не менее 13 лет. Следует заметить, что режим искусственного интеллекта пока доступен не для всех типов учетных записей или стран, но в Украине работает, узнал 24 Канал.

Будет ли для macOS

Компания Google обычно отдает предпочтение развитию веб-браузера Chrome и прогрессивных веб-приложений, поэтому выпуск полноценного десктопного клиента является заметным событием. Новый продукт дополняет линейку уже существующих программ Google для Windows, таких как Google Drive, Quick Share и сервис Google Play Games.

Хотя сейчас акцент сделан на платформе от Microsoft, команда разработчиков Gemini уже работает над созданием подобного решения и для macOS.