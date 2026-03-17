Google непомітно виправив одну з найбільших проблем в Android

Google почала впроваджувати нову функцію Wi-Fi Sync, яка автоматично синхронізує збережені мережі між усіма Android-пристроями одного користувача. Оновлення має усунути необхідність повторного введення паролів під час переходу на новий смартфон.

Під час зміни Android-смартфона збережені мережі Wi-Fi зазвичай переносяться разом з обліковим записом, але цей процес не миттєвий. Якщо підключитися до нової мережі на одному пристрої, пароль доводиться вводити вручну на інших. Про це пише Android Police.

Дивіться також Android 17 буквально зламав ці смартфони: кому варто почекати з оновленням

Як працюватиме синхронізація Wi-Fi?

У новій версії Google Play services v26.10 компанія Google додає функцію Wi-Fi Sync. Вона дозволить автоматично ділитися перевіреними мережами між усіма гаджетами, підключеними до одного Google-акаунта. Це означає, що новий телефон можна буде почати використовувати одразу після входу в акаунт – без попереднього підключення до інтернету.

За описом Google, система синхронізуватиме "відомі та надійні мережі", щоб забезпечити швидкий доступ до з’єднання на будь-якому особистому пристрої.

Втім, деталі роботи функції поки не розкриті. Не виключено, що спочатку вона буде доступна лише на смартфонах лінійки Google Pixel. Крім того, іноді Google додає нові можливості в опис оновлення, але активує їх лише з наступною версією Android.

Оновлення Play services почало поширюватися 16 березня 2026 року, тому його поява на різних пристроях може зайняти час.

Які ще зміни отримали Play Store і Android?

Разом із системним компонентом оновився і Google Play Store. У версії 50.6 для годинників на Wear OS сторінка перегляду додатків тепер показує анімовані заглушки під час завантаження.

Як пише Android authority, також у системі активували функцію Game Trials, анонсовану раніше. Вона дозволяє безкоштовно випробувати платні мобільні ігри перед покупкою. Спочатку опція працюватиме лише з окремими тайтлами, але згодом може з’явитися і в Google Play Games на ПК.

Наразі прогрес із пробної версії гри не переноситься до повної після покупки – розробники ще не реалізували таку можливість.