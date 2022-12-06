Новий і безкінечний Google: пошуковик змінив вигляд результатів пошуку

Час сторінок у видачі Google минає. Компанія взялася за реалізацію безкінечне прокручування. Розповідаємо як і де воно працює.

Не секрет, що за статистикою користувачі ПК переходять на другу і наступні сторінки в пошуку набагато рідше. Стандартно на стартовому екрані пошуку є посилання на десять сторінок, але до десятої мало хто добирається. Загалом у видачі може демонструватися до 100 результатів на сторінці, залежно від налаштувань.

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Нова функція безкінечного прокручування

Завдяки новій функції, користувачі зможуть побачити до шести сторінок видачі, не клікаючи за посиланнями на кожну з них. Після того, як користувач перегорне сторінку до кінця, йому демонструватимуться все нові й нові результати, без необхідності натискати кнопку "Далі".

Коли запрацює нова функція

Зміни вже набули чинності в США для англійської мови з 5 грудня, але, схоже, вони поки що діють не у всіх. Утім, так часто буває з впровадженням нових можливостей – вони з'являються в різних користувачів поступово.

Подібна прокрутка давно доступна для різних соціальних медіаплатформ, включно з Facebook та Instagram, подібної ж тактики демонстрації товарів дотримуються і сайти, пов'язані з електронною комерцією, – такий підхід допомагає демонструвати більше товарів.