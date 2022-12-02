Нагадаємо, аналогічний рейтинг раніше склала компанія Apple. У неї найкращим додатком для iPhone став BeReal, для iPad — цифровий блокнот GoodNotes 5, а для Mac — програма, що полегшує дослідження генеалогічного дерева MacFamilyTree 10.

Кількість користувачів 5G майже досягла мільярда: де покриття найкраще

Список кращих

  • Найкращим додатком цього року став Dream by WOMBO – AI Art Tool, який дає змогу перетворювати текстові запити на витвори мистецтва за допомогою штучного інтелекту.
  • Вибір користувачів: BeReal – соціальна мережа для спілкування та обміну фотографіями без фільтрів і масок, яка періодично надсилає сповіщення з пропозицією зробити фото прямо зараз.
  • Хороший, але не надто відомий застосунок: Recover Athletics (для відновлення спортсменів).
  • Застосунок для поліпшення життя: The Stigma App (допомагає справлятися з психологічним напруженням).
  • Найкращий застосунок для хромбуків: BandLab (віртуальна студія для запису та зведення музики).
  • Найкращий застосунок для планшетів: Pocket (для зберігання корисного контенту).
  • Найкращий додаток на кожен день: Plant Parent (догляд за квітами).
  • Найкращий застосунок у категорії "Завжди під рукою": Todoist (планувальник справ).
  • Найкращий застосунок для саморозвитку: Breathwrk (для тренування правильного дихання).
  • Найкращий застосунок для розваги: PetStar (соцмережа для вихованців).

Найкращі ігри

  • Гра року і приз глядацьких симпатій: Apex Legends Mobile.
  • Найкраща гра з відкритим світом: Genshin Impact.
  • Найкраща гра в підписці Play Pass: Very Little Nightmares.
  • Найкраща кежуал-гра: Angry Birds Journey.
  • Найкращий ігровий сюжет: Papers, Please.
  • Найкраща інді-гра: Dicey Dungeons.
  • Найкращий мультиплеєр: Dislyte.
  • Найкраща гра для планшетів: Tower of Fantasy.
  • Найкраща гра для хромбуків: Roblox.