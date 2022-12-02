Нагадаємо, аналогічний рейтинг раніше склала компанія Apple. У неї найкращим додатком для iPhone став BeReal, для iPad — цифровий блокнот GoodNotes 5, а для Mac — програма, що полегшує дослідження генеалогічного дерева MacFamilyTree 10.

Кількість користувачів 5G майже досягла мільярда: де покриття найкраще

Список кращих

Найкращим додатком цього року став Dream by WOMBO – AI Art Tool , який дає змогу перетворювати текстові запити на витвори мистецтва за допомогою штучного інтелекту.

, який дає змогу перетворювати текстові запити на витвори мистецтва за допомогою штучного інтелекту. Вибір користувачів: BeReal – соціальна мережа для спілкування та обміну фотографіями без фільтрів і масок, яка періодично надсилає сповіщення з пропозицією зробити фото прямо зараз.

– соціальна мережа для спілкування та обміну фотографіями без фільтрів і масок, яка періодично надсилає сповіщення з пропозицією зробити фото прямо зараз. Хороший, але не надто відомий застосунок: Recover Athletics (для відновлення спортсменів).

Застосунок для поліпшення життя: The Stigma App (допомагає справлятися з психологічним напруженням).

Найкращий застосунок для хромбуків: BandLab (віртуальна студія для запису та зведення музики).

Найкращий застосунок для планшетів: Pocket (для зберігання корисного контенту).

Найкращий додаток на кожен день: Plant Parent (догляд за квітами).

Найкращий застосунок у категорії "Завжди під рукою": Todoist (планувальник справ).

Найкращий застосунок для саморозвитку: Breathwrk (для тренування правильного дихання).

Найкращий застосунок для розваги: PetStar (соцмережа для вихованців).

Найкращі ігри