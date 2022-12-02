Напомним, аналогичный рейтинг ранее составила компания Apple. У нее лучшим приложением для iPhone стал BeReal, для iPad – цифровой блокнот GoodNotes 5, а для Mac – программа, облегчающая исследование генеалогического дерева MacFamilyTree 10.

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Список лучших

Лучшим приложением этого года стал Dream by WOMBO – AI Art Tool , который позволяет преобразовывать текстовые запросы в произведения искусства с помощью искусственного интеллекта.

, который позволяет преобразовывать текстовые запросы в произведения искусства с помощью искусственного интеллекта. Выбор пользователей: BeReal – социальная сеть для общения и обмена фотографиями без фильтров и масок, которая периодически посылает уведомления с предложением сделать фото прямо сейчас.

– социальная сеть для общения и обмена фотографиями без фильтров и масок, которая периодически посылает уведомления с предложением сделать фото прямо сейчас. Хорошее, но не слишком известное приложение: Recover Athletics (для восстановления спортсменов).

Приложение для улучшения жизни: The Stigma App (помогает справляться с психологическим напряжением).

Лучшее приложение для хромбуков: BandLab (виртуальная студия для записи и музыки).

Лучшее приложение для планшетов: Pocket (для хранения полезного контента).

Лучшее приложение на каждый день: Plant Parent (уход за цветами).

Лучшее приложение в категории "Всегда под рукой": Todoist (планировщик дел).

Лучшее приложение для саморазвития: Breathwrk (для тренировки правильного дыхания).

Лучшее приложение для развлечения: PetStar (соцсеть для питомцев).

Лучшие игры