Не секрет, что по статистике пользователи ПК переходят на вторую и последующие страницы в поиске гораздо реже. Стандартно на стартовом экране поиска есть ссылка на десять страниц, но до десятой мало кто добирается. Всего в выдаче может показываться до 100 результатов на странице в зависимости от настроек.

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Новая функция бесконечной прокрутки

Благодаря новой функции, пользователи смогут увидеть до шести страниц выдачи, не кликая по ссылкам на каждую из них. После того как пользователь пролистает страницу до конца, ему будут демонстрироваться все новые и новые результаты, без необходимости нажимать кнопку "Далее".

Когда заработает новая функция

Изменения уже вступили в силу в США для английского с 5 декабря, но, похоже, они пока действуют не у всех. Впрочем, так часто бывает с использованием новых возможностей – они появляются у разных пользователей постепенно.

Подобная прокрутка давно доступна для разных социальных медиаплатформ, включая Facebook и Instagram, подобной тактике демонстрации товаров придерживаются и сайты, связанные с электронной коммерцией, – такой подход помогает демонстрировать больше товаров.