Буде цікаво: як і де дивитися презентацію Google I/O та що ми на ній очікуємо
Компанія Google щороку проводить конференцію для розробників I/O, яка фактично є ще однією великою презентацією її продуктів. Здебільшого говорять про програмне забезпечення, але часом нам влаштовують сюрпризи й показують пристрої. Наступний захід відбудеться вже зовсім скоро, і ось наші очікування від нього.
Як дивитися Google I/O 2024
Доповідь розпочнеться 14 травня о 20:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на YouTube та на сторінці компанії. Нижче ви можете підписатися на оновлення, щоб отримати сповіщення про початок.
Пряма трансляція Google I/O 2024: відео
Що покажуть
Кількість чуток про те, що ми побачимо на конференції останніми днями зашкалює. Існує багато повідомлень про те, що захід буде в основному присвячений мобільній операційній системі Android 15, що здається очевидним, оскільки I/O – це, в першу чергу, подія для розробників, а бета-версія ОС уже вийшла у вільний доступ.
Ми вже отримали кілька нових чудових функцій, таких як "Пісочниця конфіденційності", частковий поділ екрана для запису певної програми або вікна, а не всього дисплея, а також архівацію додатків на системному рівні для звільнення місця. Також покращено супутниковий зв'язок, з'явилися додаткові можливості керування камерою та новий режим енергоефективності.
- Попри те, що бета-версія вже існує, дуже ймовірно, що Google зробить кілька несподіваних анонсів для Android 15. Компанія підтвердила, що на Android з'являться супутникові повідомлення, тож, можливо, це буде частиною цієї події. Чутки також припускають, що Android 15 зможе похвалитися переробленим рядком стану і більш простим способом контролювати стан акумулятора.
- Звісно ж, Android 15 буде не єдиною темою, яку Google обговорюватиме під час заходу. Торік чи не вся увага була присвячена штучному інтелекту, і навряд чи можна очікувати, що компанія не згадає про нього й цього разу. Можна з упевненістю сказати, що Google витратить чимало часу на анонси оновлень для Gemini AI, який з часом може повністю замінити Асистента.
- Ще в грудні повідомлялося, що Google працює над ШІ-помічником під назвою Pixie як ексклюзивною функцією для пристроїв Pixel. Брендинг, безумовно, влучний. Ми можемо почути більше про це, оскільки він може дебютувати в Pixel 9 пізніше цього року.
- Найпопулярніші продукти Google також можуть отримати редизайн, орієнтований на штучний інтелект, включаючи Пошук, Chrome, G Suite і Карти.
- Можливо, ми отримаємо інформацію про те, що компанія планує робити зі сторонніми файлами cookie, оскільки історія з відмовою від цієї технології тягнеться вже не один рік, і нещодавно компанія вкотре перенесла свої дедлайни. Можливо, Google також вирішить цю проблему за допомогою штучного інтелекту.
Чого не варто очікувати
Ми точно не побачимо повноцінної презентації смартфонів Pixel 9 або Pixel Fold 2 на цій події, оскільки флагманські смартфони компанія випускає у жовтні.
Однак не варто забувати, що кілька років тому Google вже здивувала нас тим, що показала анонс пристроїв, розкривши їхній дизайн і кілька базових характеристик. А торік ми отримали анонс Pixel Fold на I/O. Тож невеликий тизер ми все-таки можемо отримати.