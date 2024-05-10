Як дивитися Google I/O 2024

Доповідь розпочнеться 14 травня о 20:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на YouTube та на сторінці компанії. Нижче ви можете підписатися на оновлення, щоб отримати сповіщення про початок.

Пряма трансляція Google I/O 2024: відео

Що покажуть

Кількість чуток про те, що ми побачимо на конференції останніми днями зашкалює. Існує багато повідомлень про те, що захід буде в основному присвячений мобільній операційній системі Android 15, що здається очевидним, оскільки I/O – це, в першу чергу, подія для розробників, а бета-версія ОС уже вийшла у вільний доступ.

Ми вже отримали кілька нових чудових функцій, таких як "Пісочниця конфіденційності", частковий поділ екрана для запису певної програми або вікна, а не всього дисплея, а також архівацію додатків на системному рівні для звільнення місця. Також покращено супутниковий зв'язок, з'явилися додаткові можливості керування камерою та новий режим енергоефективності.

Попри те, що бета-версія вже існує, дуже ймовірно, що Google зробить кілька несподіваних анонсів для Android 15 . Компанія підтвердила, що на Android з'являться супутникові повідомлення, тож, можливо, це буде частиною цієї події. Чутки також припускають, що Android 15 зможе похвалитися переробленим рядком стану і більш простим способом контролювати стан акумулятора.

. Компанія підтвердила, що на Android з'являться супутникові повідомлення, тож, можливо, це буде частиною цієї події. Чутки також припускають, що Android 15 зможе похвалитися переробленим рядком стану і більш простим способом контролювати стан акумулятора. Звісно ж, Android 15 буде не єдиною темою, яку Google обговорюватиме під час заходу. Торік чи не вся увага була присвячена штучному інтелекту, і навряд чи можна очікувати, що компанія не згадає про нього й цього разу. Можна з упевненістю сказати, що Google витратить чимало часу на анонси оновлень для Gemini AI , який з часом може повністю замінити Асистента.

, який з часом може повністю замінити Асистента. Ще в грудні повідомлялося, що Google працює над ШІ-помічником під назвою Pixie як ексклюзивною функцією для пристроїв Pixel. Брендинг, безумовно, влучний. Ми можемо почути більше про це, оскільки він може дебютувати в Pixel 9 пізніше цього року.

як ексклюзивною функцією для пристроїв Pixel. Брендинг, безумовно, влучний. Ми можемо почути більше про це, оскільки він може дебютувати в Pixel 9 пізніше цього року. Найпопулярніші продукти Google також можуть отримати редизайн, орієнтований на штучний інтелект, включаючи Пошук, Chrome, G Suite і Карти.

Можливо, ми отримаємо інформацію про те, що компанія планує робити зі сторонніми файлами cookie, оскільки історія з відмовою від цієї технології тягнеться вже не один рік, і нещодавно компанія вкотре перенесла свої дедлайни. Можливо, Google також вирішить цю проблему за допомогою штучного інтелекту.

Чого не варто очікувати

Ми точно не побачимо повноцінної презентації смартфонів Pixel 9 або Pixel Fold 2 на цій події, оскільки флагманські смартфони компанія випускає у жовтні.

Однак не варто забувати, що кілька років тому Google вже здивувала нас тим, що показала анонс пристроїв, розкривши їхній дизайн і кілька базових характеристик. А торік ми отримали анонс Pixel Fold на I/O. Тож невеликий тизер ми все-таки можемо отримати.