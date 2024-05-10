Как смотреть Google I/O 2024

Доклад начнется с доклада 14 мая в 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube и на странице компании. Ниже вы можете подписаться на обновление, чтобы получить оповещение о начале.

Прямая трансляция Google I/O 2024: видео

Что покажут

Количество слухов о том, что мы увидим на конференции в последние дни зашкаливает. Существует много сообщений о том, что мероприятие будет в основном посвящено мобильной операционной системе Android 15, что кажется очевидным, поскольку I/O – это, в первую очередь, событие для разработчиков, а бета-версия ОС уже вышла в свободный доступ.

Мы уже получили несколько новых замечательных функций, таких как "Песочница конфиденциальности", частичное разделение экрана для записи определенной программы или окна, а не всего дисплея, а также архивацию приложений на системном уровне для освобождения места. Также улучшена спутниковая связь, появились дополнительные возможности управления камерой и новый режим энергоэффективности.

Несмотря на то, что бета-версия уже существует, очень вероятно, что Google сделает несколько неожиданных анонсов для Android 15 . Компания подтвердила, что на Android появятся спутниковые сообщения, поэтому, возможно, это будет частью этого события. Слухи также предполагают, что Android 15 сможет похвастаться переработанной строкой состояния и более простым способом контролировать состояние аккумулятора.

. Компания подтвердила, что на Android появятся спутниковые сообщения, поэтому, возможно, это будет частью этого события. Слухи также предполагают, что Android 15 сможет похвастаться переработанной строкой состояния и более простым способом контролировать состояние аккумулятора. Конечно же, Android 15 будет не единственной темой, которую Google будет обсуждать во время мероприятия. В прошлом году едва ли не все внимание было посвящено искусственному интеллекту, и вряд ли можно ожидать, что компания не вспомнит о нем и в этот раз. Можно с уверенностью сказать, что Google потратит немало времени на анонсы обновлений для Gemini AI , который со временем может полностью заменить Ассистента.

, который со временем может полностью заменить Ассистента. Еще в декабре сообщалось, что Google работает над ИИ-помощником под названием Pixie как эксклюзивной функцией для устройств Pixel. Брендинг, безусловно, точный. Мы можем услышать больше об этом, поскольку он может дебютировать в Pixel 9 позже в этом году.

как эксклюзивной функцией для устройств Pixel. Брендинг, безусловно, точный. Мы можем услышать больше об этом, поскольку он может дебютировать в Pixel 9 позже в этом году. Самые популярные продукты Google также могут получить редизайн, ориентированный на искусственный интеллект, включая Поиск, Chrome, G Suite и Карты.

Возможно, мы получим информацию о том, что компания планирует делать со сторонними файлами cookie, поскольку история с отказом от этой технологии тянется уже не один год, и недавно компания в который раз перенесла свои дедлайны. Возможно, Google также решит эту проблему с помощью искусственного интеллекта.

Чего не стоит ожидать

Мы точно не увидим полноценной презентации смартфонов Pixel 9 или Pixel Fold 2 на этом событии, поскольку флагманские смартфоны компания выпускает в октябре.

Однако не стоит забывать, что несколько лет назад Google уже удивила нас тем, что показала анонс устройств, раскрыв их дизайн и несколько базовых характеристик. А в прошлом году мы получили анонс Pixel Fold на I/O. Так что небольшой тизер мы все-таки можем получить.