Офіційна презентація від Google вже скоро: коли відбудеться і чого чекати

Google офіційно підтвердила проведення конференції Google I/O 2026. Захід відбудеться 19–20 травня у Каліфорнії. Компанія поки не розкриває програму, але очікується, що головними темами стануть оновлення Android, розвиток Gemini та новини щодо XR-платформи.

Компанія Google оголосила, що Google I/O 2026 року пройде 19 і 20 травня в Shoreline Amphitheater у Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Відкриття заплановане на 10:00 за тихоокеанським часом. Хоча детальна програма поки не оприлюднена, напрямки можна спрогнозувати. Про це пише TechRadar.

Дивіться також Google випустила найрозумнішу версію Gemini – що вміє оновлена модель

Які анонси можуть прозвучати на Google I/O 2026?

Оновлення Gemini. Штучний інтелект залишається ключовим фокусом для Google. У запрошенні на подію компанія прямо згадала AI та Gemini, тож їхня помітна присутність практично гарантована. Ймовірно, йтиметься про глибшу інтеграцію Gemini у смартфони та сервіси, щоб асистент міг краще виконувати дії безпосередньо на пристрої. Також можливі покращення існуючих функцій – від розумніших відповідей до більш переконливого редагування фото за допомогою AI.

Нові функції Android 17. Перша бета-версія Android 17 вже доступна, але фінальний вигляд системи ще не сформовано. Як пише Mashable, Google згадала оновлення Android у своєму анонсі, тож подробиці майже напевно прозвучать на сцені. Фінальний реліз очікується в червні, однак під час I/O можуть представити завершальну бета-версію. Серед функцій, які перебувають у розробці, – Motion Cues для зменшення заколисування під час користування смартфоном у транспорті.

Розвиток Android XR. Платформа Android XR створена для окулярів доповненої реальності та гарнітур. Поки що пристроїв на її основі небагато – фактично лише Samsung Galaxy XR. Тому Google може показати нові функції XR або анонсувати майбутні гаджети, щоб активніше просувати цей напрямок.

Що таке Aluminium OS? У мережі з’являлися згадки про нову операційну систему під назвою Aluminium OS. Вважається, що вона об’єднає ChromeOS і Android в єдину платформу для ноутбуків, десктопів і планшетів. Назва поки не підтверджена офіційно, але у вакансіях Google вже згадувала систему з AI у центрі архітектури. Якщо компанія готова розкрити більше деталей, конференція стане логічним майданчиком для цього.

Чи будуть апаратні новинки? Google I/O традиційно орієнтована на розробників і програмні продукти, однак іноді компанія демонструє й пристрої. Можлива поява нових деталей про Project Aura від Xreal – розумні окуляри на базі Android XR. Натомість смартфони лінійки Pixel 11 або Pixel Watch 5, якщо вони готуються, найімовірніше, покажуть пізніше – ближче до серпня, як це відбувалося в попередні роки.

Таким чином, Google I/O 2026 зосередиться насамперед на розвитку екосистеми Android і AI. Повний список анонсів стане відомий лише під час самої події, але основні акценти вже окреслені.