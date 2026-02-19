Официальная презентация от Google уже скоро: когда состоится и чего ждать

Google официально подтвердила проведение конференции Google I/O 2026. Мероприятие состоится 19–20 мая в Калифорнии. Компания пока не раскрывает программу, но ожидается, что главными темами станут обновления Android, развитие Gemini и новости о XR-платформе.

Компания Google объявила, что Google I/O 2026 года пройдет 19 и 20 мая в Shoreline Amphitheater в Маунтин-Вью, Калифорния. Открытие запланировано на 10:00 по тихоокеанскому времени. Хотя подробная программа пока не обнародована, направления можно спрогнозировать. Об этом пишет TechRadar.

Какие анонсы могут прозвучать на Google I/O 2026?

Обновление Gemini. Искусственный интеллект остается ключевым фокусом для Google. В приглашении на событие компания прямо упомянула AI и Gemini, поэтому их заметное присутствие практически гарантировано. Вероятно, речь пойдет о более глубокой интеграции Gemini в смартфоны и сервисы, чтобы ассистент мог лучше выполнять действия непосредственно на устройстве. Также возможны улучшения существующих функций – от более умных ответов до более убедительного редактирования фото с помощью AI.

Новые функции Android 17. Первая бета-версия Android 17 уже доступна, но финальный вид системы еще не сформирован. Как пишет Mashable, Google упомянула обновление Android в своем анонсе, поэтому подробности почти наверняка прозвучат на сцене. Финальный релиз ожидается в июне, однако во время I/O могут представить завершающую бета-версию. Среди функций, которые находятся в разработке, – Motion Cues для уменьшения укачивания во время пользования смартфоном в транспорте.

Развитие Android XR. Платформа Android XR создана для очков дополненной реальности и гарнитур. Пока устройств на ее основе немного – фактически только Samsung Galaxy XR. Поэтому Google может показать новые функции XR или анонсировать будущие гаджеты, чтобы активнее продвигать это направление.

Что такое Aluminium OS? В сети появлялись упоминания о новой операционной системе под названием Aluminium OS. Считается, что она объединит ChromeOS и Android в единую платформу для ноутбуков, десктопов и планшетов. Название пока не подтверждено официально, но в вакансиях Google уже упоминала систему с AI в центре архитектуры. Если компания готова раскрыть больше деталей, конференция станет логичной площадкой для этого.

Будут ли аппаратные новинки? Google I/O традиционно ориентирована на разработчиков и программные продукты, однако иногда компания демонстрирует и устройства. Возможно появление новых деталей о Project Aura от Xreal – умные очки на базе Android XR. Зато смартфоны линейки Pixel 11 или Pixel Watch 5, если они готовятся, вероятнее всего, покажут позже – ближе к августу, как это происходило в предыдущие годы.

Таким образом, Google I/O 2026 сосредоточится прежде всего на развитии экосистемы Android и AI. Полный список анонсов станет известен лишь во время самого события, но основные акценты уже очерчены.