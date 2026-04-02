Google Photos з'явиться на телевізорах, але не всюди: які моделі підтримуватимуть застосунок

Google Photos нарешті отримав повноцінну підтримку на телевізорах Samsung. Тепер користувачі можуть відкривати свої фото та відео без трансляції зі смартфона чи інших обхідних рішень, прямо на великому екрані.

Довгий час перегляд Google Photos на телевізорі залишався незручним завданням. Користувачам доводилося транслювати зображення зі смартфона, використовувати заставки або шукати інші обхідні варіанти. Тепер ситуація змінилася – сервіс отримав нативну підтримку на телевізорах Samsung. Про це пише Digitaltrends.

Дивіться також В Україні з'явилися телевізори Micro RGB: що це таке й у чому їхні особливості

Як працює Google Photos на телевізорах Samsung?

Офіційно підтверджено, що Google Photos інтегрується безпосередньо в систему телевізорів, дозволяючи відкривати бібліотеку фото та відео без додаткових дій. Достатньо увійти в обліковий запис Google – і всі знімки автоматично з’являться на екрані.

Йдеться не про простий переглядач файлів. На старті користувачам доступна функція "Memories", яка автоматично групує фото та відео у добірки за людьми, місцями та подіями. Це той самий формат, який вже знайомий зі смартфонів, але адаптований для великого дисплея.

Фактично телевізор перетворюється на цифрову фоторамку для вітальні. При цьому Samsung отримує цю функцію раніше, ніж навіть пристрої на Android TV, де повноцінного застосунку Google Photos досі немає.

На перший погляд, нововведення може здатися незначним, але воно закриває давню проблему. Попри популярність Google Photos, сервіс довгий час не мав зручного способу перегляду на телевізорах. Тепер фото стають повноцінною частиною ТВ-досвіду, а не додатковою опцією.

Як пише Sammobile, очікується, що протягом 2026 року можливості розширяться. Зокрема, з’являться інструменти редагування на базі ШІ, тематичні слайдшоу та функція створення коротких відео зі знімків. Це зробить взаємодію більш динамічною та персоналізованою.

У підсумку, мова йде не лише про перегляд фото на великому екрані, а про зміну ролі телевізора – він поступово стає більш особистим пристроєм для щоденного використання.