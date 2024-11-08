Google випадково злив свій наступний продукт, підтвердивши чутки

Наприкінці жовтня ми дізналися, що Google створює нову систему штучного інтелекту під назвою "Джарвіс". Тоді це все подавалося у вигляді чуток і сприймалося зі скепсисом, оскільки це найменування аж занадто виглядало плагіатом, який прямо вказує на фільми Marvel і однойменний ШІ Тоні Старка. Однак днями Google випадково сам опублікував прототип програми, розкривши всі карти.

Тож так, Jarvis дійсно існує. Він випадково з'явився у магазині розширень для Chrome. Журналісти, які це помітили, встигли дослідити питання, перш ніж Google почав замітати сліди. Оглядачі кажуть, що це не просто якийсь помічник зі штучним інтелектом, який може розповісти вам погоду або нагадати про візит до лікаря. На сторінці Jarvis описується як "корисний компаньйон, який серфить в інтернеті для вас" через браузери, щоб подбати про звичайні завдання, такі як купівля продуктів, бронювання авіаквитків і пошук тем для досліджень, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Information.

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Що відомо про ШІ Jarvis

Перш за все ми можемо зробити висновок, що "Джарвіс" дійсно працює лише у браузерах, оскільки з'явився він у відповідному магазині розширень.

По-друге, ймовірно, він зможе працювати не лише в Chrome, а й, наприклад, в Edge, оскільки компанія в описі технології вживає слово "браузери", тобто в множині.

Новий штучний інтелект Google зможе взяти на себе управління браузером, щоб виконати прості завдання без участі людини.

Прототип, який з'явився в магазині розширень Google, не був у повноцінному робочому режимі. Журналіст спробував використати Jarvis, але вбудовані обмеження не дозволили програмі виконувати будь-які функції.

Google видалив сторінку магазину Jarvis до середини дня, напередодні запланованої на грудень презентації.

Jarvis матиме певну конкуренцію з боку таких компаній, як Anthropic з її ШІ-асистентом Claude, який розпочав публічну бета-версію минулого місяця. ШІ-помічник Anthropic може виконувати більше, ніж просто базові функції через браузер. Claude може взяти на себе функції комп'ютера загалом, щоб набирати текст, активувати кнопки і переміщати курсор, щоб фактично робити все те, що може робити людина.