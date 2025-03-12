Перші рендери Pixel 10 показують, що базова модель отримає важливий елемент флагманів

Якщо Google збереже змінений минулого року графік виходу своїх смартфонів, то Pixel 10 побачить світ у серпні. Хоча до того моменту ще багато часу, компанія вже має перші напрацювання у вигляді прототипів. В одному з варіантів ми бачимо мінімум змін у дизайні, якщо порівнювати з поточним поколінням. Але одне кардинальне оновлення все ж буде.

Межа між базовим смартфоном і флагманом стирається

Автори витоку показали ймовірний Google Pixel 10 з потрійною камерою. Досі три об'єктиви мали лише найдорожчі моделі Pro, але цього разу навіть початкова версія лінійки може отримати перископічний телеоб’єктив на додачу до двох стандартних датчиків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Headlines.

Дивіться також Рекламні зображення Google Pixel 9a злили в мережу перед релізом

Витік свідчить, що цього року Google знову дотримується 6,3-дюймового дисплея з Pixel 10, і він отримає потрійну задню камеру. Смартфон матиме розміри 152,8 x 72 x 8,6 міліметра. Модуль камери даватиме додаткову товщину в 3,4 міліметра, що підвищуватиме загальну товщину в області камери до 12 міліметрів. Це приблизно стільки ж, скільки й у Pixel 9.

Імовірно, рамки екрана також не зміняться, але варто сказати, що у Pixel 9 і Pixel 9 Pro вони не такі вже й погані. Звісно, користувачам завжди хочеться бачити тонші рамки, але великим плюсом є те, що вони в останніх поколіннях симетричні й достатньо тонкі, щоб їх не помічати.

Google залишить пласкі бокові грані, які вперше запровадив торік, а також збереже розташування кнопок живлення та гучності. Нагадаємо, Google розміщує кнопку живлення над регулятором гучності, що є повною протилежністю всіх інших телефонів, представлених сьогодні на ринку.



Імовірний Google Pixel 10 / Фото OnLeaks/Android Headlines



Імовірний Google Pixel 10 / Фото OnLeaks/Android Headlines

Схоже, рамки знову будуть матовими, щоб смартфон краще фіксувався у руці.

Як можна зрозуміти, зараз усе виглядає так, начебто смартфон принесе не так уже й багато змін. Принаймні, у плані дизайну. Імовірно, не слід очікувати й зростання обсягу оперативної пам'яті, адже торішні смартфони й без того пропонують по 12 гігабайтів пам'яті в базовій версії та по 16 в обох версіях Pro. Цього більш ніж достатньо для роботи нових функцій ШІ.

Pixel 10 має кодову назву "Frankel". Якщо все піде за новим планом, то смартфони повинні вийти у серпні вже з новим Android 16, оскільки той дебютує у червні.