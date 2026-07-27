Google піднімає ціни на свої смартфони: скільки доведеться віддати за Pixel 11

Google готується до презентації серії Pixel 11, але новини для фанатів невтішні. Компанія офіційно підтвердила, що вартість нових пристроїв зросте. Причиною став безпрецедентний стрибок цін на комплектуючі, зокрема на оперативну пам'ять, що змушує бренд переглянути свою цінову політику.

Глобальний дефіцит і криза пам'яті

Світовий ринок технологій зіткнувся з серйозним викликом, який Google називає "суворою кризою оперативної пам'яті, спровокованою постачальниками". За даними аналітиків Morgan Stanley, вартість 1 гігабайта пам'яті злетіла з 2,80 долара у 2025 році до 12 доларів у 2026 році, пише Neowin.

Це майже шестикратне зростання не залишає виробникам електроніки вибору. Довгий час компанія намагалася захистити споживачів від коливань на ринку комплектуючих, але тепер економічна ситуація змінилася докорінно.

Ніколи не було такого зростання цін на пам'ять, яке світ переживає зараз,

– прокоментував віцепрезидент Google з питань пристроїв і сервісів Шакіл Баркат.

Що чекає на Pixel 11 і старіші моделі?

За наявною сьогодні інформацією, базова ціна Pixel 11 стартуватиме з 899 доларів, що на 100 доларів більше за попередню модель. Хоча Google намагається підсолодити пігулку бонусом у вигляді подвоєного обсягу постійної пам'яті (до 256 гігабайтів), технічні характеристики оперативної пам'яті можуть дещо розчарувати. Наприклад, базова версія Pixel 11 Pro може отримати 12 гігабайтів оперативної пам'яті замість 16 гігабайтів, які пропонували раніше.

Подорожчання торкнеться не лише новинок, а й смартфонів, що вже перебувають на ринку. Зокрема, під загрозою опинилася вартість популярного середньобюджетного Pixel 10a, чий життєвий цикл ще навіть не пройшов половину шляху.

Android стане економнішим?

Щоб нівелювати негатив від зменшення фізичного обсягу пам'яті в деяких моделях, розробники Google активно працюють над оптимізацією системи. Компанія запустила спеціальну ініціативу, мета якої – зробити Android та всю екосистему додатків значно ощадливішими щодо ресурсів. Це має дозволити пристроям працювати плавно та швидко навіть з меншою кількістю оперативної пам'яті.

Також Google покладається на свій повний стек технологій – від штучного інтелекту до власних процесорів, щоб забезпечити ефективну роботу складних моделей безпосередньо на смартфоні.

Ми агресивно шукаємо інженерні рішення для подолання цих викликів,

– заявив віцепрезидент Google Шакіл Баркат.

Попри зростання цін, Google не збирається відмовлятися від акційних пропозицій, вигідних умов обміну старих пристроїв на нові (trade-in) та додаткових бонусів, таких як підписка Google One.

Офіційні деталі щодо вартості та всіх характеристик нової лінійки ми дізнаємося вже 12 серпня під час заходу Made by Google. Проте експерти радять потенційним покупцям не зволікати з придбанням поточних моделей, оскільки ціни на них можуть динамічно зрости будь-якої миті відповідно до реалій ринку.