У нових Google Pixel 7 знайшовся неприємний масовий брак

Власники смартфонів Google Pixel 7 скаржаться в мережі на дивну й несподівану поломку в своїх пристроях. Можна було би подумати, що це збіг і вони самі в цьому винні, але явище вже стало занадто масовим.

Згідно з джерелом, деякі власники новеньких смартфонів Google Pixel 7 у певний момент виявляють, що скло задньої камери розбите. При цьому всі запевняють, що дивному пошкодженню не передували жодні удари чи падіння.

Цікаво У Європі можуть заборонити смартфони без змінного акумулятора

Що сталося

Користувач Twitter Хейдон Фабер пише, що його пристрою ще немає й місяця. Він жодного разу не падав і не вдарявся. Однак на фото, опублікованому ним, можна побачити діру на місці однієї з камер.



Пошкоджена камера Google Pixel 7 / Фото Хейдона Фабера

Інший користувач Pixel 7 з форуму Reddit каже: "Я витяг смартфон з кишені і скло було розбите". Він припустив, що непомітно для себе десь ударився кишенею об кут, але нічого такого не пригадує. У коментарях до публікації почали один за одним з'являтися дописи про аналогічні ситуації.

Ще один опис цієї проблеми з'явився в мережі близько місяця тому. Учасник Reddit писав, що хотів поїхати до батьків на свято. Він підійшов до поїзда, дістав смартфон, щоб відсканувати талон, і виявив розбите скло. Користувач запевняє, що ще 30 хвилин до того при виході з дому все було гаразд.

Я ношу чохол, жодного разу не впустив телефон, і ще 30 хвилин тому він був буквально в порядку. Я дуже розлючений, враховуючи, що не знаю, що я зробив, щоб зламати його,

– пише користувач з ніком i_huff_paint_thinner.



Розбите скло камери Google Pixel 7 / Фото Alex Hatzenbuhler



Розбите скло камери Google Pixel 7 / Фото rockintimes

Як компанія виправлятиме цю ситуацію, неясно. У сервісних центрах користувачам повідомляють, що не можуть нічим допомогти, адже деталей для ремонту таких поломок вони поки не мають.