Ключові відмінності між Google Pixel 8a та Pixel 8: це треба знати перед вибором смартфона

Pixel 8a – це новий смартфон Google середнього класу, а Pixel 8 – молодша версія флагмана. Обидва телефони виглядають схожими і мають майже однакові характеристики, але вони мають і суттєві відмінності, на які варто звернути увагу під час вибору пристрою.

Уважно вивчивши характеристики обох смартфонів можна зробити зважений вибір. Щоб вам не довелося нишпорити в характеристиках 24 Канал зробив це за вас. Ось 5 ключових відмінностей між Pixel 8a та Pixel 8.

Читайте на сайті Google офіційно розсекретив Pixel 8a, опублікувавши всі характеристики та фото

1. Pixel 8a має менший дисплей з вужчими рамками

Pixel 8a має кращий дисплей, ніж Pixel 7a. Але він не такий хороший, як 6,2-дюймовий екран Pixel 8, навіть якщо в специфікаціях вказано інше.

6,1-дюймова панель Pixel 8a має частоту оновлення 120 Гц, порівняно з 90 Гц у Pixel 7a.

Крім того, як і Pixel 8, він має маркування Actua, що означає, що пікова яскравість може досягати 2 000 ніт.

Однак Pixel середнього класу від Google має товстіші рамки, що надає йому менш преміального вигляду.

З меншим 6,1-дюймовим екраном можна було б очікувати, що Pixel 8a буде більш компактним, ніж його дорожчий побратим. Але це не так, оскільки телефон вищий, ширший і важчий за Pixel 8. Крім того, він використовує скло Gorilla Glass 3, в той час, як Pixel 8 оснащений склом Gorilla Glass Victus.

2. Pixel 8a має пластикову задню панель

Pixel 8a зовні дуже схожий на Pixel 8, але він має нижчу якість матеріалів. Pixel середнього класу від Google має алюмінієву рамку з "матовою композитною задньою панеллю" (іншими словами це пластик зі спеціальним гумовим покриттям).

Pixel 8, однак, має скляні панелі спереду і ззаду, що робить його більш преміальним на дотик. Оскільки він має тонші рамки, він також виглядає набагато сучасніше.

3. Pixel 8 має кращі камери

Ви можете подумати, що 64-мегапіксельна основна камера та 13-мегапіксельна надширококутна камера Pixel 8a кращі за 50-мегапіксельну основну камеру та 12-мегапіксельну надширококутну камеру Pixel 8 через їхню вищу роздільну здатність. Але це не так.

Pixel 8 має більший 50-мегапіксельний 1/1,31-дюймовий датчик камери з ширшою апертурою f/1.68, що дозволяє йому захоплювати більше світла.

Крім того, самі пікселі більші, тому вони чутливіші до світла.

Для порівняння, 64-мегапіксельна камера Pixel 8a фізично менша – 1/1,73 і має діафрагму f/1,89.

Google стверджує, що фото з 2-кратним зумом Pixel 8 забезпечують "оптичну якість". Це не так у випадку з Pixel 8a через його менший сенсор.

Те ж саме стосується і надширококутної камери.

12-мегапіксельна камера Pixel 8 має пікселі розміром 1,25 мкм,

13-мегапіксельна ультраширококутна камера Pixel 8a має менші пікселі розміром 1,12 мкм.

Поле зору також вужче – 120 градусів проти 125,8 градусів у Pixel 8.

, ультраширококутна камера Pixel 8a не має функції макрофокусування, що означає, що ви не можете сфокусуватися на об'єктах поблизу, щоб зробити макрофото, як у Pixel 8.

Фронталка теж поступається в якості

Pixel 8a має гіршу 13-мегапіксельну фронтальну камеру з пікселями 1,12 мкм. Для порівняння, селфі-камера Pixel 8 з роздільною здатністю 10,5 Мп і діафрагмою f/2,2 робить кращі знімки завдяки ширині пікселів 1,22 мкм.

Щодо програмного забезпечення, то тут різниці немає, і ви отримуєте доступ до всіх функцій зі штучним інтелектом, таких як:

Magic Eraser,

Magic Editor,

Best Take.

4. Pixel 8a має повільну швидкість заряджання

Pixel 8 і 8a мають майже однакову ємність акумулятора: перший має батарею на 4 575 мАг, тоді як другий – на 4 492 мАг. Google навіть стверджує, що ці два телефони можуть працювати понад 24 години, а режим Extreme Battery Saver збільшує час роботи до 72 годин. Але є велика різниця у швидкості заряджання цих двох телефонів.

Pixel 8 підтримує швидку дротову зарядку потужністю 27 Вт і бездротову зарядку потужністю 18 Вт за допомогою підставки Pixel Stand (2-го покоління). На зарядній підставці Qi телефон буде заряджатися бездротовим способом з потужністю 12 Вт.

Для порівняння, Pixel 8a заряджається значно повільніше, як дротовим, так і бездротовим способом. Через з'єднання USB-C він підтримує 18 Вт, тоді як бездротова зарядка обмежує вас лише 7,5 Вт.

5. Різниця в ціні у 200 доларів

, жоден з телефонів не підтримує новіший стандарт бездротової зарядки Qi2. Варто також зазначити, що на Pixel 8a немає зворотної бездротової зарядки. Ця функція може бути зручною для заряджання аксесуарів, таких як бездротові навушники, коли ви перебуваєте на вулиці.

Попри всі компроміси, на які пішов Pixel 8a, він поставляється з нижчою ціною, щоб виправдати їх. Ви можете придбати Pixel 8a середнього класу за 499 доларів в Google Store, а варіант на 256 ГБ коштує на 60 доларів більше – 559 доларів.

Pixel 8 коштує 699 доларів.

Це великі гроші, але апаратні відмінності виправдовують цю різницю. За додаткові гроші ви отримуєте:

телефон з більшим дисплеєм,

кращою якістю збірки,

кращими камерами,

швидшою зарядкою.

Всі ці покращення складаються і легко помітні у повсякденному житті.

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Враховуючи, що Pixel 8 вийшов у 2023 році, ви можете знайти його зі знижкою. Наприклад в Україні його можна придбати за 23000 гривень замість 27000 за версію зі 128 Гб пам'яті. Google також час від часу пропонує привабливі пропозиції на Pixel 8. За умови вдалої угоди ви можете отримати телефон за ціною, набагато нижчою, що робить його більш вигідною пропозицією, ніж Pixel 8a.