Витік дизайну Pixel 9a показує нам геть не те, чого всі очікували

Google випускає свої відносно бюджетні смартфони серії "a" окремо від основної лінійки дорожчих флагманів. Починаючи від самої появи на ринку вони наслідували основні мотиви дизайну старших версій, відрізняючись лише дрібними деталями та кольорами. Але цього разу компанія, за чутками, вирішила зробити так, щоб ми могли відрізнити їх миттєво, не приглядаючись до нюансів.

Як це найчастіше буває, витік походить від інсайдера OnLeaks, який регулярно пропонує аудиторії рендери тих чи інших пристроїв, створені на основі зібраної ним інформації. Хоча зображення часто помиляються в якихось дрібних деталях (особливо у випадку, коли до виходу пристрою лишається ще багато місяців і виробник має змогу щось змінити), все ж набагато частіше його зливи виявляються дуже точними. Цього разу він ексклюзивно поділився ймовірним Google Pixel 9a з виданням Android Headlines.

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На нас чекають великі зміни

Можна з упевненістю сказати, що компанія Google надовго увійшла в "пласку еру". Спочатку ми побачили, як дорожчі версії Pixel 9 втратили скруглені бокові грані, а тепер те саме відбувається з Pixel 9a, чиї рамки традиційно були ще більш опуклими, ніж у його братів. Майбутній смартфон середньобюджетного класу отримає пласкі бокові грані, які дозволять смартфону стояти вертикально чи на боку.

Але це не головне, адже такою ж пласкою має бути й камера. Так, смартфон, імовірно, вийде без виступаючого над корпусом блоку камер, натомість пропонуючи нам щось схоже на пристрої минулого, у яких датчики часто були окреслені лише ледь помітною рамкою, що бала висоту значно меншу міліметра.



Імовірний Google Pixel 9a / Фото OnLeaks



Імовірний Google Pixel 9a / Фото OnLeaks

Більше ніякого масивного виступу-острівця на задній кришці. Добре це чи погано, мабуть, слід вирішувати кожному користувачеві окремо, адже це питання смаку. Але таким кроком компанія позбавляє Pixel 9a фірмової впізнаваності.

Отож ми бачимо два датчики камери, а також спалах поряд із ними. Даних про камери поки що немає. Але попередня модель, Pixel 8a, мала 64-мегапіксельну основну камеру та 13-мегапіксельну надширококутну. Хоча у цих цифрах вони обганяли дорожчий Pixel 8, який мав 50-мегапіксельну основну камеру та 12-мегапіксельну надширококутну, розмір датчика у серії "а" був фізично меншим, а отже й знімки він робив гірші.

Чогось схожого слід очікувати й цього разу. Оскільки 9a є дешевшим смартфоном, він не повинен обганяти характеристики флагманів.



Імовірний Google Pixel 9a / Фото OnLeaks



Імовірний Google Pixel 9a / Фото OnLeaks

Перші апаратні характеристики

Жодних деталей про характеристики Pixel 9a не було надано у витоку від OnLeaks, що дуже дивно, але ми знаємо з інших даних, що Pixel 9a матиме дещо інші розміри:

Pixel 9a: 154 x 73 x 8,6 міліметра.

Pixel 8a: 152,1 x 72,7 x 8,9 міліметра.

Тож новий смартфон очікується вищим, ширшим і тоншим. Ці розміри не повинні мати великого значення для екрану, хоча теоретично він може стати дещо більшим, у тому числі за рахунок зменшення рамок, якщо таке буде.

Відомо також, що він вийде в чотирьох кольорах, включаючи новий блакитно-фіолетовий колір під назвою "Ірис". Окрім нього очікуються типові Обсидіан і Фарфор (чорний та білий відповідно), а також рожевий Піон. Google не випускала фіолетовий телефон з часів Pixel 3a 2019 року, який був насправді заледве фіолетовим.

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Дата виходу

Очікується, що Pixel 9a вийде десь у 2025 році. Зазвичай це відбувалося завжди навесні, у травні, наприклад, але оскільки цього року флагмани вийшли на два місяці раніше, то й 9a може змістити свою дату релізу.