Как это чаще всего бывает, утечка происходит от инсайдера OnLeaks, который регулярно предлагает аудитории рендеры тех или иных устройств, созданные на основе собранной им информации. Хотя изображения часто ошибаются в каких-то мелких деталях (особенно в случае, когда до выхода устройства остается еще много месяцев и производитель имеет возможность что-то изменить), все же гораздо чаще его сливы оказываются очень точными. На этот раз он эксклюзивно поделился вероятным Google Pixel 9a с изданием Android Headlines.

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Нас ждут большие изменения

Можно с уверенностью сказать, что компания Google надолго вошла в "плоскую эру". Сначала мы увидели, как более дорогие версии Pixel 9 потеряли скругленные боковые грани, а теперь то же самое происходит с Pixel 9a, чьи рамки традиционно были еще более выпуклыми, чем у его братьев. Будущий смартфон среднебюджетного класса получит плоские боковые грани, которые позволят смартфону стоять вертикально или на боку.

Но это не главное, ведь такой же плоской должна быть и камера. Так, смартфон, вероятно, выйдет без выступающего над корпусом блока камер, вместо этого предлагая нам что-то похожее на устройства прошлого, в которых датчики часто были очерчены лишь едва заметной рамкой, что имела высоту значительно меньше миллиметра.



Вероятный Google Pixel 9a / Фото OnLeaks



Предполагаемый Google Pixel 9a / Фото OnLeaks

Больше никакого массивного выступа-островка на задней крышке. Хорошо это или плохо, видимо, следует решать каждому пользователю отдельно, ведь это вопрос вкуса. Но таким шагом компания лишает Pixel 9a фирменной узнаваемости.

Поэтому мы видим два датчика камеры, а также вспышку рядом с ними. Данных о камерах пока нет. Но предыдущая модель, Pixel 8a, имела 64-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную. Хотя в этих цифрах они обгоняли более дорогой Pixel 8, который имел 50-мегапиксельную основную камеру и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную, размер датчика в серии "а" был физически меньше, а значит и снимки он делал хуже.

Чего-то похожего следует ожидать и на этот раз. Поскольку 9a является более дешевым смартфоном, он не должен обгонять характеристики флагманов.



Вероятный Google Pixel 9a / Фото OnLeaks



Вероятный Google Pixel 9a / Фото OnLeaks

Первые аппаратные характеристики

Никаких деталей о характеристиках Pixel 9a не было предоставлено в утечке от OnLeaks, что очень странно, но мы знаем из других данных, что Pixel 9a будет иметь несколько иные размеры:

Pixel 9a: 154 x 73 x 8,6 миллиметра.

Pixel 8a: 152,1 x 72,7 x 8,9 миллиметра.

Поэтому новый смартфон ожидается выше, шире и тоньше. Эти размеры не должны иметь большого значения для экрана, хотя теоретически он может стать несколько больше, в том числе за счет уменьшения рамок, если такое будет.

Известно также, что он выйдет в четырех цветах, включая новый голубовато-фиолетовый цвет под названием "Ирис". Кроме него ожидаются типичные Обсидиан и Фарфор (черный и белый соответственно), а также розовый Пион. Google не выпускала фиолетовый телефон со времен Pixel 3a 2019 года, который был на самом деле едва ли фиолетовым.

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Дата выхода

Ожидается, что Pixel 9a выйдет где-то в 2025 году. Обычно это происходило всегда весной, в мае, например, но поскольку в этом году флагманы вышли на два месяца раньше, то и 9a может сместить свою дату релиза.