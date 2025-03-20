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Техно Смартфони Google Pixel 9a офіційно анонсований
20 березня, 11:31
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Google Pixel 9a офіційно анонсований

Олександр Гайдамашко
Основні тези
  • Google Pixel 9a отримав оновлений дизайн, процесор Tensor G4 і 6,3-дюймовий дисплей з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц.
  • Смартфон оснащений оновленою камерою з 8-кратним суперзумом, функцією макрофокусування та різними можливостями на основі штучного інтелекту, такими як Magic Editor та Magic Eraser.
  • Pixel 9a буде доступний у 32 країнах, але не в Україні. Його ціна складатиме 499 доларів за версію з 128 ГБ пам'яті.
  • Смартфон надійде в продаж у квітні, але точна дата поки не оголошена.

Найбюджетніша версія лінійки Pixel офіційно представлена, підтверджуючи всі витоки, які ми чули останнім часом. Смартфон має оновлений дизайн з пласкою камерою, розташованою нарівні з корпусом, ніби повернулися старі добрі десяті. Ось усе, що потрібно знати про новинку.

Характеристики Pixel 9a

Смартфон отримав оновлення процесора й тепер постачатиметься з Tensor G4. Модель обіцяє понад 30 годин автономної роботи, має 8 гігабайтів оперативної пам'яті і поставляється з накопичувачем на 128 гігабайтів і 256 гігабайтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Google.

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  • Спереду Pixel 9a виглядає як Pixel 9, але з товстішими рамками, які дуже легко помітити. Але загалом це нормально для серії A.
  • Він буде доступний в чотирьох кольорах: Півонія, Ірис, Порцеляна та Обсидіан.
  • Крім того, смартфон оснащений оновленим 6,3-дюймовим дисплеєм Actua (1080 x 2424 pOLED при 422 пікселях на дюйм), який, за словами Google, є найяскравішим дисплеєм серії A за всю історію. Для порівняння, новий дисплей на 35% яскравіший за Pixel 8a – 2700 ніт.
  • 9a також має адаптивну частоту оновлення до 120 Гц для більш плавної роботи.
  • Присутня металева рамка з композитним (пластиковим) матовим покриттям.


Google Pixel 9a / Фото Google

  • Оновлена подвійна задня камера смартфона має надширококутну 13-мегапіксельну камеру (ƒ/2.2, 120° FOV) та основну 48-мегапіксельну камеру (Quad PD Dual Pixel з оптичною та електричною стабілізацією зображення, ƒ/1.7, 82° FOV). Вона вперше забезпечує 8-кратний суперзум. Крім того, вперше у серії з'явилася функція макрофокусування, яка дозволяє знімати деталі крупним планом.
  • Фронтальна камера – 13 мегапікселів, ƒ/2.2, 96.1° FOV.
  • Смартфон оснащений функціями для фотографування на основі штучного інтелекту, серед яких Add Me (об’єднує дві групові фотографії в одну, додаючи на фото всіх людей, включно з фотографом), Best Take (дозволяє створити ідеальну фотографію, на якій всі присутні виглядають найкраще, переносячи вдалий вираз обличчя з іншої фотографії серії на фінальний знімок), Magic Editor (редагування на основі ШІ), Magic Eraser (розумне видалення об'єктів з фото за допомогою ШІ), Audio Magic Eraser (видалення зайвого шуму з аудіо у ваших відеозаписах), Night Sight (нічне фото), Astrophotography (астрофотографія), а також нова функція Panorama з функцією Night Sight.
  • Акумулятор ємністю 5 100 міліампер-годин. Це більше, ніж навіть у Pixel 9 Pro XL, який має батарею на 5 060 мАг. Смартфон забезпечує 30+ годин роботи, що більше, ніж 24+ годин, які були у Pixel протягом декількох років. Ви також отримуєте 100 годин з режимом екстремальної економії заряду акумулятора.
  • Присутня дротова зарядка потужністю 23 Вт (порівняно з 18 Вт) і незмінна бездротова зарядка потужністю 7,5 Вт.
  • Google також зазначає, що 9a є найстійкішим телефоном A-серії, оскільки захищений від пилу та вологи за стандартом IP68, порівняно з IP67 у попередній моделі.


Google Pixel 9a / Фото Google

Важливо зазначити, що, оскільки Pixel 9a поставляється з 8 гігабайтами оперативної пам'яті, він змушений покладатися на дуже маленьку модель Gemini AI. Це означає, що деякі з найкрутіших функцій штучного інтелекту Google не працюватимуть на 9a. Його старші й дорожчі брати мають по 12-16 гігабайтів пам'яті. Але точний перелік доступних і недоступних можливостей ми дізнаємося лише після виходу смартфона.

На додачу до Android 15, ви отримаєте 7 років оновлень. 


Google Pixel 9a та Google Pixel 9 / Фото 9to5Google

Де доступний Pixel 9a

Новий смартфон буде офіційно продаватися у 32 країнах світу, що робить його найпоширенішим телефоном серії. Компанія щоразу збільшує кількість країн, у яких представлена її продукція, але Україні цього разу знову не пощастило.

Ось повний список усіх країн, де працює Google Store і, відповідно, продається Pixel 9a:

  • Австрія
  • Австралія
  • Бельгія
  • Канада
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Німеччина
  • Угорщина
  • Індія
  • Італія
  • Японія
  • Латвія
  • Литва
  • Малайзія
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Республіка Ірландія
  • Сингапур
  • Словаччина
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Тайвань
  • Нідерланди
  • Велика Британія
  • Сполучені Штати


Усі кольори Google Pixel 9a / Фото Google

Дата виходу й ціна

Повідомляється, що смартфон не буде пропонувати опцію попередніх замовлень. Він відразу надійде в повноцінний продаж. Відбудеться це десь у квітні, але точну дату компанія не назвала.

Спочатку дата появи на полицях була запланована на наступний тиждень, але Google відклала її, щоб перевірити "проблему з якістю компонентів, яка впливає на невелику кількість пристроїв Pixel 9a".

Коштуватиме новинка 499 доларів, за версію на 128 гігабайтів. Версія на 256 гігабайтів обійдеться в 599 доларів.