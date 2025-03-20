Google Pixel 9a офіційно анонсований

Найбюджетніша версія лінійки Pixel офіційно представлена, підтверджуючи всі витоки, які ми чули останнім часом. Смартфон має оновлений дизайн з пласкою камерою, розташованою нарівні з корпусом, ніби повернулися старі добрі десяті. Ось усе, що потрібно знати про новинку.

Характеристики Pixel 9a

Смартфон отримав оновлення процесора й тепер постачатиметься з Tensor G4. Модель обіцяє понад 30 годин автономної роботи, має 8 гігабайтів оперативної пам'яті і поставляється з накопичувачем на 128 гігабайтів і 256 гігабайтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Google.

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Спереду Pixel 9a виглядає як Pixel 9, але з товстішими рамками, які дуже легко помітити. Але загалом це нормально для серії A.

Він буде доступний в чотирьох кольорах: Півонія, Ірис, Порцеляна та Обсидіан.

Крім того, смартфон оснащений оновленим 6,3-дюймовим дисплеєм Actua (1080 x 2424 pOLED при 422 пікселях на дюйм), який, за словами Google, є найяскравішим дисплеєм серії A за всю історію. Для порівняння, новий дисплей на 35% яскравіший за Pixel 8a – 2700 ніт.

9a також має адаптивну частоту оновлення до 120 Гц для більш плавної роботи.

Присутня металева рамка з композитним (пластиковим) матовим покриттям.



Google Pixel 9a / Фото Google

Оновлена подвійна задня камера смартфона має надширококутну 13-мегапіксельну камеру (ƒ/2.2, 120° FOV) та основну 48-мегапіксельну камеру (Quad PD Dual Pixel з оптичною та електричною стабілізацією зображення, ƒ/1.7, 82° FOV). Вона вперше забезпечує 8-кратний суперзум. Крім того, вперше у серії з'явилася функція макрофокусування, яка дозволяє знімати деталі крупним планом.

(ƒ/2.2, 120° FOV) та основну (Quad PD Dual Pixel з оптичною та електричною стабілізацією зображення, ƒ/1.7, 82° FOV). Вона вперше забезпечує 8-кратний суперзум. Крім того, вперше у серії з'явилася функція макрофокусування, яка дозволяє знімати деталі крупним планом. Фронтальна камера – 13 мегапікселів, ƒ/2.2, 96.1° FOV.

Смартфон оснащений функціями для фотографування на основі штучного інтелекту, серед яких Add Me (об’єднує дві групові фотографії в одну, додаючи на фото всіх людей, включно з фотографом), Best Take (дозволяє створити ідеальну фотографію, на якій всі присутні виглядають найкраще, переносячи вдалий вираз обличчя з іншої фотографії серії на фінальний знімок), Magic Editor (редагування на основі ШІ), Magic Eraser (розумне видалення об'єктів з фото за допомогою ШІ), Audio Magic Eraser (видалення зайвого шуму з аудіо у ваших відеозаписах), Night Sight (нічне фото), Astrophotography (астрофотографія), а також нова функція Panorama з функцією Night Sight.

(об’єднує дві групові фотографії в одну, додаючи на фото всіх людей, включно з фотографом), (дозволяє створити ідеальну фотографію, на якій всі присутні виглядають найкраще, переносячи вдалий вираз обличчя з іншої фотографії серії на фінальний знімок), (редагування на основі ШІ), (розумне видалення об'єктів з фото за допомогою ШІ), (видалення зайвого шуму з аудіо у ваших відеозаписах), Night Sight (нічне фото), (астрофотографія), а також нова функція з функцією Night Sight. Акумулятор ємністю 5 100 міліампер-годин. Це більше, ніж навіть у Pixel 9 Pro XL, який має батарею на 5 060 мАг. Смартфон забезпечує 30+ годин роботи, що більше, ніж 24+ годин, які були у Pixel протягом декількох років. Ви також отримуєте 100 годин з режимом екстремальної економії заряду акумулятора.

Присутня дротова зарядка потужністю 23 Вт (порівняно з 18 Вт) і незмінна бездротова зарядка потужністю 7,5 Вт.

Google також зазначає, що 9a є найстійкішим телефоном A-серії, оскільки захищений від пилу та вологи за стандартом IP68, порівняно з IP67 у попередній моделі.



Google Pixel 9a / Фото Google

Важливо зазначити, що, оскільки Pixel 9a поставляється з 8 гігабайтами оперативної пам'яті, він змушений покладатися на дуже маленьку модель Gemini AI. Це означає, що деякі з найкрутіших функцій штучного інтелекту Google не працюватимуть на 9a. Його старші й дорожчі брати мають по 12-16 гігабайтів пам'яті. Але точний перелік доступних і недоступних можливостей ми дізнаємося лише після виходу смартфона.

На додачу до Android 15, ви отримаєте 7 років оновлень.



Google Pixel 9a та Google Pixel 9 / Фото 9to5Google

Де доступний Pixel 9a

Новий смартфон буде офіційно продаватися у 32 країнах світу, що робить його найпоширенішим телефоном серії. Компанія щоразу збільшує кількість країн, у яких представлена її продукція, але Україні цього разу знову не пощастило.

Ось повний список усіх країн, де працює Google Store і, відповідно, продається Pixel 9a:

Австрія

Австралія

Бельгія

Канада

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Угорщина

Індія

Італія

Японія

Латвія

Литва

Малайзія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Республіка Ірландія

Сингапур

Словаччина

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Тайвань

Нідерланди

Велика Британія

Сполучені Штати



Усі кольори Google Pixel 9a / Фото Google

Дата виходу й ціна

Повідомляється, що смартфон не буде пропонувати опцію попередніх замовлень. Він відразу надійде в повноцінний продаж. Відбудеться це десь у квітні, але точну дату компанія не назвала.

Спочатку дата появи на полицях була запланована на наступний тиждень, але Google відклала її, щоб перевірити "проблему з якістю компонентів, яка впливає на невелику кількість пристроїв Pixel 9a".

Коштуватиме новинка 499 доларів, за версію на 128 гігабайтів. Версія на 256 гігабайтів обійдеться в 599 доларів.