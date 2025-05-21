Google представила Imagen 4 – нову модель генерації зображень з вражаючою якістю

На конференції Google I/O 2025 компанія представила нову модель штучного інтелекту для генерації зображень – Imagen 4. Вона приходить на зміну Imagen 3 і, за словами Google, демонструє суттєвий стрибок у якості результатів. Новий інструмент вміє створювати зображення з високою деталізацією – від текстур тканин і крапель води до реалістичної шерсті тварин.

Imagen 4 здатен працювати як у фотореалістичному, так і в художньо-абстрактному стилях, пояснює 24 Канал. Він підтримує різні пропорції кадру та може генерувати зображення у роздільній здатності до 2K.

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Особливу увагу команда розробників приділила коректному відображенню тексту і типографіки – важлива перевага для тих, хто створює презентації, запрошення, рекламні макети або інші матеріали, де поєднуються зображення та слова.



Згенерований в Imagen 4 постер / Фото Google

Джош Вудвард, керівник підрозділу Google Labs, зазначив, що Imagen 4 – це "великий крок уперед у плані якості". За його словами, компанія також усунула типові помилки попередніх версій, зокрема ті, що стосувалися викривленого тексту, некоректного шрифту чи логотипів.

На тлі конкуренції з боку таких сервісів, як Midjourney V7, OpenAI з DALL·E чи Adobe Firefly, нова модель від Google вирізняється ще й швидкістю. Imagen 4 уже працює швидше за свого попередника, а незабаром з'явиться ще одна модифікація, яка буде в 10 разів швидшою за Imagen 3.



Imagen 4 генерує зображення з новим рівнем деталізації / Фото Google

Наразі Imagen 4 вже доступний у застосунку Gemini, платформах Whisk і Vertex AI, а також у продуктах Google Workspace – таких як Слайди, Документи, Vids та інші.

Потенціал застосування

Imagen 4 може стати корисним інструментом не лише для дизайнерів чи маркетологів. Завдяки покращеному рендерингу тексту, його зручно використовувати у сфері освіти – для створення візуалізованих матеріалів, постерів або інтерактивних навчальних слайдів.

На Google I/O 2025 компанія також представила Flow – новий інструмент для створення відео за допомогою ШІ. Він використовує текстові запити і навіть зображення у вигляді скетчів.