Уявіть, що у вас є асистент, якому ви кажете: "Знайди квартири в центрі міста до 1000", – і він сам перевіряє сайти, застосовує потрібні фільтри, аналізує оголошення і формує зручний список результатів, пояснює 24 Канал.

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Ось це і є робота Agent Mode: ви ставите завдання, а ШІ сам вирішує, як його виконати. Вам не потрібно клікати, шукати, сортувати – Gemini зробить усе це за вас.

Це кардинально відрізняється від звичного чат-режиму, в якому ви ставите запитання і отримуєте відповідь у діалозі. Agent Mode – це не просто відповіді, це автономні дії.

Більше автономності із Project Mariner

Agent Mode тісно інтегрується з іншим інструментом Google – Project Mariner. Це система, яка дозволяє Gemini не лише виконувати запити, а й керувати одразу кількома процесами одночасно.

Тепер Project Mariner підтримує до 10 паралельних завдань, що дозволяє працювати з більш складними сценаріями. Наприклад, ШІ може одночасно бронювати квитки, перевіряти погоду і надсилати листи.

Ще одна важлива функція – Teach and Repeat. Користувач може один раз показати, як виконати певне завдання (наприклад, як заповнити форму або як формулювати лист), і ШІ запам’ятає цей процес. У майбутньому він зможе повторювати схожі завдання автоматично, без вашого втручання.

Коли буде доступно

Agent Mode у Gemini спершу з’явиться в експериментальному режимі для підписників. А ширше розгортання Project Mariner заплановане на літо 2025 року.

Що це означає для звичайних користувачів

Це один з найважливіших кроків у розвитку персонального ШІ. Якщо раніше Gemini або ChatGPT просто відповідали на запити, то тепер вони вчаться діяти самостійно: шукати, сортувати, взаємодіяти з іншими сайтами.

Для власників смартфонів це означає, що дедалі більше повсякденних завдань – від планування подорожей до покупок – можна буде довірити ШІ без потреби вручну все перевіряти.

Agent Mode – це не просто апдейт додатка. Це спроба зробити штучний інтелект справжнім цифровим помічником, здатним діяти у реальному світі без постійного підказування з боку людини.