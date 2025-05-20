Представьте, что у вас есть ассистент, которому вы говорите: "Найди квартиры в центре города до 1000", – и он сам проверяет сайты, применяет нужные фильтры, анализирует объявления и формирует удобный список результатов, объясняет 24 Канал.

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Вот это и есть работа Agent Mode: вы ставите задачу, а ИИ сам решает, как его выполнить. Вам не нужно кликать, искать, сортировать – Gemini сделает все это за вас.

Это кардинально отличается от привычного чат-режима, в котором вы задаете вопрос и получаете ответ в диалоге. Agent Mode – это не просто ответы, это автономные действия.

Больше автономности с Project Mariner

Agent Mode тесно интегрируется с другим инструментом Google – Project Mariner. Это система, которая позволяет Gemini не только выполнять запросы, но и управлять сразу несколькими процессами одновременно.

Теперь Project Mariner поддерживает до 10 параллельных задач, что позволяет работать с более сложными сценариями. Например, ИИ может одновременно бронировать билеты, проверять погоду и отправлять письма.

Еще одна важная функция – Teach and Repeat. Пользователь может один раз показать, как выполнить определенную задачу (например, как заполнить форму или как формулировать письмо), и ИИ запомнит этот процесс. В будущем он сможет повторять похожие задачи автоматически, без вашего вмешательства.

Когда будет доступно

Agent Mode в Gemini сначала появится в экспериментальном режиме для подписчиков. А более широкое развертывание Project Mariner запланировано на лето 2025 года.

Что это значит для обычных пользователей

Это один из важнейших шагов в развитии персонального ИИ. Если раньше Gemini или ChatGPT просто отвечали на запросы, то теперь они учатся действовать самостоятельно: искать, сортировать, взаимодействовать с другими сайтами.

Для владельцев смартфонов это означает, что все больше повседневных задач – от планирования путешествий до покупок – можно будет доверить ИИ без необходимости вручную все проверять.

Agent Mode – это не просто апдейт приложения. Это попытка сделать искусственный интеллект настоящим цифровым помощником, способным действовать в реальном мире без постоянного подсказывания со стороны человека.