Сообщения пользователей свидетельствуют, что в некоторых случаях кнопка AI Mode размещается непосредственно в самой поисковой строке, а в других – заменяет собой кнопку "Мне повезет!", которая традиционно расположена под строкой поиска, информирует 24 Канал.

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Внешний вид кнопки также отличается от других элементов интерфейса: при наведении курсора появляется вращающееся радужное обрамление.

В начале этого месяца Google объявила, что "небольшой процент" жителей США вскоре начнет видеть опцию AI Mode в поисковике компании. Снимки экрана, опубликованные пользователями, дают представление о том, как может выглядеть эта функция после ее публичного запуска.

Пресс-секретарь Google Эшли Томпсон подтвердила The Verge, что AI Search Mode пока доступен только пользователям платформы Google Labs.

Мы часто тестируем различные способы доступа людей к нашим полезным функциям. Это лишь один из многих экспериментов,

– рассказала она.

Официального подтверждения о полной замене кнопки "Мне повезет!" на AI Mode пока нет. В то же время сама возможность такого шага уже вызывает беспокойство у пользователей, которые регулярно используют эту функцию.

Вероятно, Google таким образом намекает, что поиск на основе искусственного интеллекта может быть эффективным.

Тем временем Google впервые за 10 лет обновляет дизайн своей главной иконки. Новая иконка уже появилась в приложениях на Android и iOS, но неизвестно, изменятся ли иконки других приложений.