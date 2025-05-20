Flow дозволяє створювати короткі відео – тривалістю до восьми секунд – використовуючи текстові запити або "інгредієнти": зображення, які допомагають точніше передати задум, пояснює 24 Канал. Далі ці кліпи можна об’єднати у більшу сцену за допомогою інструменту сценобудування.

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На перший погляд, Flow нагадує застосунок для відеомонтажу, але замість звичного редагування тут користувач "режисує" відео за допомогою слів і образів. За словами Томаса Ільїча, менеджера продукту в Google Labs, мета Flow – не створення повнометражного контенту, а швидка реалізація ідей.

В одному з прикладів, продемонстрованому під час анонсу, штучний інтелект змоделював сцену, де відео в стилі анімації поступово розкривалося з різних ракурсів – від зображення на екрані телевізора до панорами вулиці за вікном.

Для навчання, творчості та не тільки

Попри те, що Flow створювався з прицілом на креаторів та фахівців з відеовиробництва, потенціал цього інструменту значно ширший. Наприклад, у сфері освіти Flow можна використовувати для створення візуальних пояснень до уроків, наочних демонстрацій подій чи процесів – від історичних реконструкцій до віртуальних експериментів.

У сфері маркетингу чи дизайну Flow стане зручним способом створювати прототипи рекламних роликів або візуальні концепції для презентацій. У журналістиці – змоделювати події на основі фактів або створити візуальне доповнення до матеріалів.

Flow – це фактично візуальний "чорновик", який перетворює ідеї в відео без потреби володіти професійними навичками монтажу чи анімації.

Нові моделі для якіснішого контенту

Поряд із Flow Google представила нову модель Veo 3, яка вміє не лише створювати більш якісне відео, але й генерувати звук – зокрема, діалоги. Вона краще розуміє довгі запити й послідовність подій. Модель Veo 2 отримала інструменти керування "камерою" та функцію видалення об'єктів зі сцени.

Новий генератор зображень Imagen 4 тепер підтримує більше форматів і навчився писати справжній текст – на відміну від попередніх моделей, де літери виглядали як абракадабра.

Flow уже доступний у США для підписників нових тарифних планів Google AI Pro та Google AI Ultra. Перший відкриває доступ до основних функцій і 100 генерацій на місяць, другий – надає максимальні ліміти й ранній доступ до Veo 3 з генерацією аудіо.