Flow позволяет создавать короткие видео – продолжительностью до восьми секунд – используя текстовые запросы или "ингредиенты": изображения, которые помогают точнее передать замысел, объясняет 24 Канал. Далее эти клипы можно объединить в большую сцену с помощью инструмента сценостроения.

Смотрите также Google уберет из поисковика кнопку, которая была там десятилетиями и заменит ее на ИИ

На первый взгляд, Flow напоминает приложение для видеомонтажа, но вместо привычного редактирования здесь пользователь "режиссирует" видео с помощью слов и образов. По словам Томаса Ильича, менеджера продукта в Google Labs, цель Flow – не создание полнометражного контента, а быстрая реализация идей.

В одном из примеров, продемонстрированном во время анонса, искусственный интеллект смоделировал сцену, где видео в стиле анимации постепенно раскрывалось с разных ракурсов – от изображения на экране телевизора до панорамы улицы за окном.

Для обучения, творчества и не только

Несмотря на то, что Flow создавался с прицелом на креаторов и специалистов по видеопроизводству, потенциал этого инструмента значительно шире. Например, в сфере образования Flow можно использовать для создания визуальных объяснений к урокам, наглядных демонстраций событий или процессов – от исторических реконструкций до виртуальных экспериментов.

В сфере маркетинга или дизайна Flow станет удобным способом создавать прототипы рекламных роликов или визуальные концепции для презентаций. В журналистике – смоделировать события на основе фактов или создать визуальное дополнение к материалам.

Flow – это фактически визуальный "черновик", который превращает идеи в видео без необходимости обладать профессиональными навыками монтажа или анимации.

Новые модели для более качественного контента

Наряду с Flow Google представила новую модель Veo 3, которая умеет не только создавать более качественное видео, но и генерировать звук – в частности, диалоги. Она лучше понимает длинные запросы и последовательность событий. Модель Veo 2 получила инструменты управления "камерой" и функцию удаления объектов со сцены.

Новый генератор изображений Imagen 4 теперь поддерживает больше форматов и научился писать настоящий текст – в отличие от предыдущих моделей, где буквы выглядели как абракадабра.

Flow уже доступен в США для подписчиков новых тарифных планов Google AI Pro и Google AI Ultra. Первый открывает доступ к основным функциям и 100 генераций в месяц, второй – предоставляет максимальные лимиты и ранний доступ к Veo 3 с генерацией аудио.