Пошук Google зміниться назавжди: компанія готує найбільше оновлення з ШІ

На конференції Google I/O технологічний гігант анонсував низку оновлень для свого пошуку на базі ШІ. Компанія називає це "найбільшим оновленням" за понад 25 років.

Під час щорічної конференції для розробників, що відбулася 19 травня, компанія фактично представила власне бачення майбутнього пошуку. Google у своєму офіційному блозі наголошує, що це не просто косметичні зміни, а кардинальна перебудова основного продукту компанії, яка базуватиметься на технологіях штучного інтелекту.

Що саме готує технологічний гігант?

Відтак було анонсовано цілу низку оновлень, мате яких – глибоко інтегрувати ШІ в пошуковий сервіс. Ключова зміна стосується самого принципу взаємодії з пошуковим рядком, а в основі оновлення лежить нова модель Gemini 3.5.

Пошук Google – це пошук на основі штучного інтелекту,

– прокоментувала зміни Елізабет Рід, яка курує Google Search.

Пошуковий рядок фактично перетворився на ШІ-асистента, який не лише шукає інформацію, а намагається передбачити намір користувача ще під час введення запиту. ШІ тепер аналізує контекст і формує підказки в реальному часі.



Візуально Search box також змінився. Раніше довгі запити обрізалися і прокручувалися горизонтально. Тепер поле автоматично розширюється, щоб користувач бачив увесь текст цілком.

Крім того, у пошуковому рядку з'явилася кнопка "+", через яку можна додавати додатковий контекст для запиту. Наприклад, користувач може прикріпити файл, зображення або навіть цілу вкладку браузера Chrome, а потім поставити питання щодо її вмісту.

Google також розширює можливості AI Mode. Якщо користувач починає взаємодію через Огляд ШІ, система тепер може плавно перевести цю сесію в повноцінний діалоговий режим. Фактично, класичний "Пошук" дедалі більше нагадує чат-бота на базі Gemini.

Пошукові агенти шукатимуть за нас

Ще однією важливою новинкою стала презентація ШІ-агентів прямо в пошуку. Спочатку компанія запускає так званих "інформаційних агентів". Вони зможуть самостійно відстежувати потрібні теми та надсилати оновлення.

Google навела приклад із пошуком житла: користувач задає параметри квартири, а агент у фоновому режимі моніторить нові оголошення та повідомляє про відповідні варіанти.

Паралельно компанія розширює "агентні" можливості бронювання. Користувач зможе описати свої побажання звичайною мовою – наприклад, знайти ресторан на шість людей у п'ятницю ввечері, який працює допізна – а "Пошук" запропонує готові варіанти та посилання для бронювання.

Найбільш незвичною функцією стала можливість генерувати інтерактивні ШІ-інтерфейси просто всередині пошуку. Google показала приклад із візуалізацією викривлення простору-часу навколо чорних дір – "Пошук" сам створює інтерактивну модель, з якою можна взаємодіяти.

На презентації також демонстрували створення кастомних панелей і трекерів. Наприклад, ШІ може автоматично зібрати фітнес-дашборд із локальними даними про погоду та завантаженість спортивних залів поруч. І все це користувач може зробити самостійно за допомогою звичайних текстових інструкцій.

Важливо! Такі функції мають з'явитися "в найближчі місяці" і спочатку будуть доступні підписникам Google AI Pro та Ultra у США.

Для чого це все?

Зміни демонструють, що Google поступово відходить від класичної моделі пошуку зі списком посилань. Хоча традиційна видача поки що залишається, штучний інтелект дедалі глибше інтегрується в основний продукт компанії.

Для мільярдів людей по всьому світу це означатиме зміну звичного способу отримання інформації. Замість простого переліку посилань, пошук зможе надавати прямі, згенеровані ШІ відповіді, узагальнювати дані з кількох джерел та пропонувати більш комплексні рішення на запити.

При цьому користувачі, за бажанням, зможуть перемкнутися на класичний вигляд результатів із посиланнями через вкладку "Web".

Не лише пошук: окуляри з ШІ та співпраця з Apple?

Окрім оновлення пошуку, на конференції Google I/O було представлено й інші амбітні проєкти. Як пише видання The Guardian, компанія знову спробує вийти на ринок високотехнологічних окулярів. Було представлено "інтелектуальні окуляри", які розробляються в партнерстві з Samsung, Warby Parker та Gentle Monster. Вони реагуватимуть на голосові команди до Gemini та зможуть робити фото й відео.

Цікаво, що технології Google стають основою не лише для власних продуктів. Майбутній великий перезапуск голосового помічника Siri від Apple також працюватиме на базі технологій штучного інтелекту Google Gemini. Це перетворить Siri на повноцінного чат-бота у стилі ChatGPT.

Водночас Apple планує зробити сильний акцент на конфіденційності, пропонуючи користувачам інструменти для автоматичного очищення історії розмов та обмежуючи використання даних для навчання нейромереж. Аналітики припускають, що такий крок може бути не лише турботою про приватність, а й спробою змістити увагу з того факту, що за обробку запитів значною мірою відповідатимуть алгоритми Google.

Як Google розвивав напрямок ШІ-пошуку?

Технологічний гігант давно сигналізував про свій стратегічний розворот у бік штучного інтелекту, що відображалося не лише в технологіях, а й у брендингу.

Одним із таких символічних кроків стало оновлення логотипу, який, за словами компанії, мав візуально уособити "еволюцію в епоху штучного інтелекту".

Паралельно з цим компанія активно розробляла "агентні" ШІ-інструменти, здатні виконувати складні дії замість користувачів. Зокрема, була представлена модель Gemini 2.5 Computer Use, навчена взаємодіяти з веббраузером майже як людина: клікати, гортати сторінки та заповнювати форми.

Інтеграція ШІ не обмежувалася лише основним пошуковим сервісом. Подібні розмовні функції тестуються і в інших продуктах компанії, зокрема в YouTube з його функцією Ask YouTube.

Крім того, Google експериментував з новими форматами, випустивши експериментальний додаток для Windows, що об'єднував локальні файли та інтернет-ресурси в єдиному інтерфейсі з "режимом ШІ".

Цей тренд охоплює решту індустрії. Навіть конкуренти, як-от Mozilla, змушені перетворювати свої браузери на ШІ-платформи, щоб залишатися конкурентоспроможними та шукати нові джерела доходу на тлі падіння ринкової частки.

Як розвивається решта пошуковиків?

При цьому Google – не єдина компанія, яка рухається в цьому напрямку. Навіть DuckDuckGo уже інтегрує ШІ-функції у власний пошуковик, про що раніше розповідало видання Windows Central.

Якщо коротко описати тенденцію, то загалом на тлі стрімкого розвитку генеративного штучного інтелекту класичний веб-пошук починає змінюватися швидше, ніж будь-коли раніше.

За останні два роки майже всі великі пошукові сервіси почали рухатися від класичних списків посилань до так званих "answer engines" – систем, які одразу генерують готову відповідь, зазначає ALM Corp.

Найагресивніше в цьому напрямку рухається Microsoft зі своїм Bing і Copilot. Компанія інтегрує ШІ не лише в пошук, а й у браузер Edge та сервіси Windows. Нещодавно, як повідомляє The Verge, Microsoft додала функцію, яка дозволяє Copilot аналізувати відкриті вкладки браузера – користувач може попросити ШІ порівняти товари, коротко переказати статті або знайти відмінності між кількома сайтами.

Окремий гравець – Perplexity AI. Цей сервіс із самого початку позиціонував себе не як класичний пошуковик, а як ШІ-система для досліджень. Його головна особливість – відповіді з посиланнями на джерела та можливість ставити уточнювальні питання в одному діалозі. Через це Perplexity часто використовують для навчання, аналізу інформації та швидкого ресерчу, а ще він не рідко фігурує в топах пошукових рушіїв.

Водночас зростає і протилежний тренд – частина користувачів навпаки шукає пошуковики без ШІ. На цьому тлі популярність набирають сервіси на кшталт DuckDuckGo, Brave Software та Mojeek. Вони роблять ставку на приватність і мінімальне втручання штучного інтелекту у видачу результатів.

DuckDuckGo навіть запустив окремий режим noai.duckduckgo.com, де повністю прибрані ШІ-зведення та автоматичні генеративні відповіді. Компанія таким чином намагається залучити аудиторію, яка втомилася від ШІ-контенту в пошуку.