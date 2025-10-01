Відома багатьом іконка у вигляді літери "G", що складалася з чотирьох чітко розділених кольорів, відходить у минуле. Їй на заміну приходить оновлена версія, яка зберігає ту ж саму чотириколірну палітру, але цього разу представляє її в новому світлі – синій, червоний, жовтий та зелений кольори тепер плавно перетікають один в одного, утворюючи яскравий та динамічний градієнт, пише 24 Канал з посиланням на Android Central.

Але чому це виглядає знайомо?

Якщо ви подумали, що те саме було ще у травні 2025 року, то не зовсім. Тоді, як писало видання 9to5Google, компанія дійсно представила новий логотип, який уперше продемонстрував нам візуальні зміни в айдентиці. Але спочатку цей логотип застосували лише до головного додатка Google, тобто до одного конкретного сервісу пошуку, а також перенесли фішку з градієнтом на деякі інші іконки, зокрема її використали для іконки нейромережі Gemini у вигляді зірки.

Що ж сталося тепер? Цього разу компанія каже, що новий логотип стає "значком для всієї компанії". Тобто нова градієнтна літера "G" тепер є логотипом Google як бренду, представляючи всю компанію.

За словами Google, це візуально відображає "еволюцію в епоху штучного інтелекту".

Залишаючись вірними культовим чотирьом кольорам Google, яскравіші відтінки та градієнтний дизайн символізують сплеск інновацій та творчої енергії, зумовлених штучним інтелектом, у всіх наших продуктах і технологіях,

– йдеться в заяві.

Процес оновлення буде поступовим – новий логотип з'являтиметься на всіх платформах, у застосунках та сервісах протягом найближчих місяців. Судячи з усього, нам варто чекати на оновлення логотипів у таких застосунках, як "Диск", "Фото", "Календар", "Карти", "Пошта" тощо.

Нагадаємо, попередній дизайн іконки G з пласкими кольорами був представлений десять років тому і мав на меті уніфікувати вигляд продуктів Google на різних пристроях та платформах. Нова версія, хоч і виглядає свіжіше, все ще базується на фірмовому шрифті Product Sans, який компанія використовує з 2015 року.