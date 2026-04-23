Google зізналася: вже половину коду в компанії пише штучний інтелект

Схоже, Google посилила ставку на штучний інтелект у програмуванні всередині компанії. Вона визнала, що вже зараз до половини коду в її проєктах створюється за допомогою ШІ, а тепер хоче ще більше збільшити цю частку. Для цього там запускають окрему команду, яка має вдосконалити власні інструменти та наздогнати конкурентів.

Сервіси для написання коду за допомогою штучного інтелекту стають одним із найгарячіших напрямків у технологічній індустрії, і Google не хоче втрачати позиції. За інформацією The Information, компанія вирішила створити спеціальну "оперативну групу", яка займатиметься вдосконаленням внутрішніх інструментів ШІ-програмування.

Чому Google терміново переходить на ШІ для програмування?

Причиною такого кроку стало зростання популярності Claude Code від компанії Anthropic. Саме цей продукт у Google сприймають як серйозну загрозу, оскільки нові моделі Claude Code, за внутрішніми оцінками, перевершують можливості власних рішень Gemini у написанні коду.

Очолить новий напрямок Себастьян Боржо – дослідник із Google DeepMind, який раніше відповідав за напрямок попереднього навчання моделей. До роботи також долучаться технічний директор Google DeepMind Корай Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu) та співзасновник Google Сергей Брін (Sergey Brin).

Компанія планує розвивати як внутрішні моделі для програмування, так і ширші можливості агентів ШІ. Особливий акцент зроблять саме на закритих корпоративних інструментах: нові моделі навчатимуть на власній кодовій базі Google.

Це має допомогти інженерам працювати швидше та ефективніше, але через використання внутрішнього коду такі рішення не зможуть стати публічними продуктами.

Одним із головних внутрішніх інструментів уже зараз є система під назвою Jetski. Саме вона допомагає співробітникам автоматизувати написання програмного коду. За даними компанії, штучний інтелект уже створює до 50% коду в проєктах Google, і керівництво хоче підняти цей показник ще вище.

Для цього Google почне детальніше відстежувати, наскільки активно працівники використовують Jetski. Компанія хоче зрозуміти, які команди застосовують інструмент найефективніше, організувати додаткове навчання та сформувати чіткі правила використання ШІ для конкретних завдань.

Представник Google підтвердив, що такі інструменти вже мають дуже широке поширення всередині компанії. За його словами, їх використання суттєво пришвидшує розробку власних моделей штучного інтелекту та супутніх інструментів, тому саме на цьому зараз зосереджена значна частина зусиль компанії.